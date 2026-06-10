JAKARTA - Toyota menjadi brand terlaris pada penjualan mobil Mei 2026. Brand asal Jepang itu memimpin penjualan baik wholesales maupun ritel.
Pada Mei 2026, Toyota membukukan penjualan wholesales (pabrik ke diler) sebesar 24.846 unit. Posisi kedua ditempati Daihatsu dengan penjuakan 11.140 unit.
Posisi ketiga dan keempat diduduki Suzuki dan Mitsubishi. Kedua brand asal Jepang itu masing-masing mencatatkan penjualan wholesales sebanyak 6.108 dan 4.166 unit.
Posisi kelima ditempati Jaecoo. Brand asal China itu mencatat penjualan wholesales sebanyak 3.000 unit.
Namun, yang menjadi kejutan, tak ada BYD dalam daftar 10 brand terlaris pada Mei 2026, secara penjualan wholesales. BYD terlempar ke urutan 14 dengan hanya mencatatkan 895 unit.
Berikut daftar 10 brand terlaris pada Mei 2026:
Wholesales
Toyota: 24.846 unit
Daihatsu: 11.140 unit
Suzuki: 6.108 unit
Mitsubishi Motors: 4.166 unit
Jaecoo: 3.000 unit
Isuzu: 2.570 unit
Honda: 2.378 unit
Mitsubishi Fuso: 2.371 unit
Hino: 2.056 unit
Geely: 1.710 unit
Retail Sales
Toyota: 21.379 unit
Daihatsu: 12.531 unit
Suzuki: 5.917 unit
Mitsubishi Motors: 5.763 unit
Honda: 3.646 unit
Jaecoo: 3.000 unit
BYD: 2.892 unit
Mitsubishi Fuso: 2.447 unit
Isuzu: 2.231 unit
Geely: 2.005 unit