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Daftar 10 Merek Mobil Terlaris Mei 2026, Tak Ada BYD

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 10 Juni 2026 |18:14 WIB
Daftar 10 Merek Mobil Terlaris Mei 2026, Tak Ada BYD
Daftar 10 Merek Mobil Terlaris Mei 2026, Tak Ada BYD (Ilustrasi/Dok Okezone/Erha A Ramadhoni)
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JAKARTA - Toyota menjadi brand terlaris pada penjualan mobil Mei 2026. Brand asal Jepang itu memimpin penjualan baik wholesales maupun ritel. 

1. Toyota Terlaris

Pada Mei 2026, Toyota membukukan penjualan wholesales (pabrik ke diler) sebesar 24.846 unit. Posisi kedua ditempati Daihatsu dengan penjuakan 11.140 unit.

Posisi ketiga dan keempat diduduki Suzuki dan Mitsubishi. Kedua brand asal Jepang itu masing-masing mencatatkan penjualan wholesales sebanyak 6.108 dan 4.166 unit. 

Posisi kelima ditempati Jaecoo. Brand asal China itu mencatat penjualan wholesales sebanyak 3.000 unit. 

Namun, yang menjadi kejutan, tak ada BYD dalam daftar 10 brand terlaris pada Mei 2026, secara penjualan wholesales. BYD terlempar ke urutan 14 dengan hanya mencatatkan 895 unit. 

2. 10 Brand Terlaris

Berikut daftar 10 brand terlaris pada Mei 2026: 

Wholesales

Toyota: 24.846 unit 
Daihatsu: 11.140 unit 
Suzuki: 6.108 unit 
Mitsubishi Motors: 4.166 unit 
Jaecoo: 3.000 unit 
Isuzu: 2.570 unit 
Honda: 2.378 unit 
Mitsubishi Fuso: 2.371 unit 
Hino: 2.056 unit 
Geely: 1.710 unit 

Retail Sales 

Toyota: 21.379 unit 
Daihatsu: 12.531 unit 
Suzuki: 5.917 unit 
Mitsubishi Motors: 5.763 unit 
Honda: 3.646 unit 
Jaecoo: 3.000 unit 
BYD: 2.892 unit 
Mitsubishi Fuso: 2.447 unit 
Isuzu: 2.231 unit 
Geely: 2.005 unit

 

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Topik Artikel :
Otomotif toyota Penjualan Mobil
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