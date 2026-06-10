Daftar 10 Merek Mobil Terlaris Mei 2026, Tak Ada BYD

Daftar 10 Merek Mobil Terlaris Mei 2026, Tak Ada BYD (Ilustrasi/Dok Okezone/Erha A Ramadhoni)

JAKARTA - Toyota menjadi brand terlaris pada penjualan mobil Mei 2026. Brand asal Jepang itu memimpin penjualan baik wholesales maupun ritel.

1. Toyota Terlaris

Pada Mei 2026, Toyota membukukan penjualan wholesales (pabrik ke diler) sebesar 24.846 unit. Posisi kedua ditempati Daihatsu dengan penjuakan 11.140 unit.

Posisi ketiga dan keempat diduduki Suzuki dan Mitsubishi. Kedua brand asal Jepang itu masing-masing mencatatkan penjualan wholesales sebanyak 6.108 dan 4.166 unit.

Posisi kelima ditempati Jaecoo. Brand asal China itu mencatat penjualan wholesales sebanyak 3.000 unit.

Namun, yang menjadi kejutan, tak ada BYD dalam daftar 10 brand terlaris pada Mei 2026, secara penjualan wholesales. BYD terlempar ke urutan 14 dengan hanya mencatatkan 895 unit.

2. 10 Brand Terlaris

Berikut daftar 10 brand terlaris pada Mei 2026:

Wholesales

Toyota: 24.846 unit

Daihatsu: 11.140 unit

Suzuki: 6.108 unit

Mitsubishi Motors: 4.166 unit

Jaecoo: 3.000 unit

Isuzu: 2.570 unit

Honda: 2.378 unit

Mitsubishi Fuso: 2.371 unit

Hino: 2.056 unit

Geely: 1.710 unit

Retail Sales

Toyota: 21.379 unit

Daihatsu: 12.531 unit

Suzuki: 5.917 unit

Mitsubishi Motors: 5.763 unit

Honda: 3.646 unit

Jaecoo: 3.000 unit

BYD: 2.892 unit

Mitsubishi Fuso: 2.447 unit

Isuzu: 2.231 unit

Geely: 2.005 unit