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Mitsubishi Pajero Generasi Terbaru Meluncur, Siap Dipasarkan ke 100 Negara

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 02 September 2026 |15:18 WIB
Mitsubishi Pajero Generasi Terbaru Meluncur, Siap Dipasarkan ke 100 Negara
Mitsubishi Pajero Generasi Terbaru Meluncur, Siap Dipasarkan ke 100 Negara (Mitsubishi Motors Corporation)
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JAKARTA - Mitsubishi Motors Corporation akhirnya membuka selubung Pajero generasi terbaru. Mitsubishi Pajero terbaru itu resmi diperkenalkan dan segera meluncur di pasar global. 

1. Mitsubishi Pajero Generasi Terbaru

Mitsubishi Pajero terbaru ini diproduksi di fasilitas manufaktur Mitsubishi Motors di Thailand. Model ini akan pertama kali diluncurkan di pasar Thailand, diikuti Jepang dan Australia pada tahun fiskal 2026. 

Mulai tahun fiskal 2027 dan seterusnya, Mitsubishi Motors berencana meluncurkan Pajero generasi terbaru ini di sekitar 100 negara di seluruh dunia, termasuk pasar di kawasan ASEAN, Amerika Latin, dan Timur Tengah.

Pajero generasi terbaru ini semakin mengembangkan filosofi produk yang telah menjadi ciri khas model ini sejak generasi pertamanya, yaitu memadukan unsur Confidence (rasa percaya diri)—yang tercermin dari kemampuan off-road dan keandalan yang telah teruji—dengan unsur Comfort (kenyamanan)—yang terlihat dari kenyamanan penumpang dan kemudahan pengendalian. 

Interior Mitsubishi Pajero generasi terbaru (Dok Mitsubishi Motors Corporation)
Interior Mitsubishi Pajero generasi terbaru (Dok Mitsubishi Motors Corporation)

Pajero generasi terbaru menghadirkan dimensi baru yang menjadi ciri khas utamanya, yaitu "Prestige" (prestise). Ini diekspresikan melalui kualitas premium. Secara keseluruhan, berbagai kualitas ini menghadirkan perubahan signifikan di setiap aspek kendaraan.

Mitsubishi Pajero terbaru ini memiliki proporsi bodi dengan ciri khas garis-garis horizontal  dipadukan interior yang fungsional. Baik di bagian eksterior maupun interior, elemen desain khas dari generasi-generasi Pajero sebelumnya turut dihadirkan.

Kendaraan ini juga dilengkapi sistem Super-All Wheel Control (S-AWC) dari Mitsubishi Motors, yang mengintegrasikan kontrol akselerasi, manuver saat menikung, dan pengereman untuk menghasilkan pengendalian kendaraan yang presisi dan intuitif. Selain itu, tersemat pula  sistem Super Select 4WD-II (SS4-II) yang memadukan performa off-road dengan kemudahan penggunaan untuk berkendara sehari-hari. 

 

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