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Aion UT Jalani Uji Tabrak, Ini Hasilnya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 04 September 2026 |16:55 WIB
Aion UT Jalani Uji Tabrak, Ini Hasilnya
Aion UT Jalani Uji Tabrak, Ini Hasilnya (Dok GAC)
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JAKARTA - Aion UT menjalani uji Euro NCAP 2026. Ada sejumlah aspek keselamatan yang dinilai dari uji tabrak itu. 

1. Uji Tabrak Aion UT

Hasilnya, Aion UT meraih rating keselamatan 5-bintang dari Euro NCAP 2026, lembaga independen yang melakukan pengujian keselamatan kendaraan di Eropa.

Dalam pengujian Euro NCAP 2026, Aion UT Premium dengan konfigurasi setir kiri (LHD) berhasil memperoleh rating keseluruhan 5-bintang, dengan evaluasi mencakup empat aspek utama, yaitu Safe Driving, Crash Avoidance, Crash Protection, dan Post Crash Safety.

Dalam empat aspek tersebut, AION UT mencatatkan skor 66% untuk Safe Driving, 74% untuk Crash Avoidance, 91% untuk Crash Protection, dan 88% untuk Post Crash Safety.

“Rating bintang 5 dari Euro NCAP menjadi bukti nyata komitmen GAC dalam menghadirkan kendaraan listrik yang tidak hanya inovatif dan nyaman, tetapi juga mengutamakan keselamatan pengguna sesuai standar internasional," kata CEO GAC Indonesia, Andry Ciu, dikutip Jumat (4/9/2026).

Aion UT uji tabrak
Aion UT uji tabrak

"Pencapaian ini semakin memperkuat kepercayaan konsumen terhadap Aion UT sebagai kendaraan listrik yang aman, andal, dan relevan dengan kebutuhan mobilitas masyarakat, termasuk di Indonesia,” tuturnya. 

Aion UT dibekali sejumlah fitur keselamatan aktif. Fitur itu di antaranya Autonomous Emergency Braking (AEB) yang membantu mendeteksi dan merespons potensi tabrakan. Aion UT turut dilengkapi teknologi yang mendukung pemantauan kondisi pengemudi dan penumpang. 

Pada aspek Crash Protection, Aion UT mendapatkan skor 91%. Hasil pengujian menunjukkan tingkat perlindungan yang baik bagi pengemudi dan penumpang dalam berbagai skenario benturan. 

 

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Topik Artikel :
Aion UT GAC Indonesia GAC
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