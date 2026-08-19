Hyundai Hadirkan Pengalaman Booth Terlengkap di GIIAS 2026 hingga Promo Eksklusif

JAKARTA – Pada ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026, PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) kembali menghadirkan pengalaman mobilitas yang lebih lengkap bagi masyarakat Indonesia. Pengunjung dapat mengeksplorasi berbagai inovasi di booth Hyundai, Hall 2C, ICE BSD City, yang telah berlangsung pada 30 Juli–9 Agustus 2026.

Mengusung tema "Deliver Meaningful Innovation, Definitely Can Do", Hyundai menghadirkan pengalaman booth bagi pengunjung. Tidak hanya melihat berbagai kendaraan terbaru, tetapi pengunjung juga mengenal pilihan EV, Hybrid, hingga ICE, mencoba langsung sesi test drive, mendalami ekosistem layanan myHyundaiCare, hingga menikmati berbagai program penjualan eksklusif yang hanya tersedia selama pameran berlangsung.

Jelajahi Pilihan Mobilitas Hyundai yang Lengkap

Booth Hyundai menjadi destinasi bagi pengunjung untuk mengeksplorasi berbagai inovasi dan pengalaman mobilitas yang dihadirkan Hyundai. Selain menampilkan IONIQ 3 melalui special display, pengunjung juga dapat melihat lebih dekat flagship electric SUV IONIQ 9, the New STARIA Electric, the New STARIA Hybrid, the All-New PALISADE Hybrid, hingga STARGAZER Cartenz dan STARGAZER Cartenz X dengan harga terbaru yang semakin kompetitif.

Melalui jajaran kendaraan Battery Electric Vehicle (BEV), Hybrid Electric Vehicle (HEV), dan Internal Combustion Engine (ICE), Hyundai menghadirkan beragam highlight yang dapat dinikmati pengunjung, mulai dari teknologi terkini hingga inovasi mobilitas yang relevan untuk masyarakat Indonesia.

Ada Banyak Aktivitas Seru di Booth Hyundai

Selain mengeksplorasi jajaran kendaraan Hyundai, pengunjung juga dapat menikmati berbagai aktivitas seru di booth Hyundai. Setiap aktivitas menghadirkan tantangan yang beragam dengan kesempatan memenangkan berbagai merchandise menarik.