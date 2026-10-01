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VinFast Hadirkan Ekosistem Kendaraan Listrik di GIIAS Semarang 2026

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 01 Oktober 2026 |12:30 WIB
VinFast Hadirkan Ekosistem Kendaraan Listrik di GIIAS Semarang 2026
VinFast di GIIAS Semarang. (Foto: dok VinFast)
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SEMARANG - VinFast menghadirkan jajaran kendaraan listrik yang beragam, termasuk VF 3, VF 6, dan VF MPV 7, di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Semarang 2026. Melalui area pameran yang interaktif, VinFast memberikan lebih banyak pilihan mobilitas bagi konsumen di Jawa Tengah. 

Tak hanya itu, VinFast juga memberikan kesempatan calon konsumen mengikuti test drive serta berbagai kebijakan kepemilikan yang menarik. VinFast terus berkomitmen memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga sekaligus mendekatkan mobilitas listrik kepada masyarakat Indonesia. 

Melalui area pameran yang interaktif, kesempatan mengikuti test drive, serta berbagai kebijakan kepemilikan yang menarik, VinFast memberikan lebih banyak pilihan mobilitas bagi konsumen di Jawa Tengah untuk memenuhi kebutuhan pribadi, dan keluarga sekaligus mendekatkan mobilitas listrik kepada masyarakat Indonesia. 

Berlangsung pada 30 September hingga 4 Oktober 2026 di Muladi Dome UNDIP, Semarang,  GIIAS Semarang 2026 mempertemukan berbagai merek otomotif terkemuka serta  menghadirkan produk, teknologi, dan tren terbaru yang membentuk perkembangan industri  otomotif. 

Ajang ini memberikan kesempatan bagi konsumen di Semarang dan wilayah Jawa  Tengah untuk mengenal secara langsung berbagai solusi mobilitas terbaru, khususnya  kendaraan listrik. 

      
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