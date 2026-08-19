JAKARTA - Hyundai kembali memperkuat komitmennya untuk menghadirkan nilai lebih bagi keluarga Indonesia melalui STARGAZER. Sepanjang Juli 2026, Hyundai telah menghadirkan consumer benefit hingga Rp50 juta untuk pembelian STARGAZER Cartenz dan STARGAZER Cartenz X, sinyal awal dari komitmen tersebut bagi keluarga Indonesia. Kini komitmen itu dibawa selangkah lebih jauh di GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026, di mana Hyundai menetapkan harga baru yang lebih kompetitif dan berlaku secara permanen untuk STARGAZER Cartenz dan STARGAZER Cartenz X.
Berapa Harga Baru STARGAZER Cartenz dan STARGAZER Cartenz X?
STARGAZER Cartenz dan STARGAZER Cartenz X dirancang untuk menjawab kebutuhan mobilitas keluarga Indonesia yang mengutamakan kenyamanan, fleksibilitas, teknologi, dan kepraktisan dalam satu kendaraan. Berikut harga baru seluruh lini STARGAZER Cartenz dan STARGAZER Cartenz X (OTR Jakarta):
STARGAZER Cartenz
STARGAZER Cartenz X
Apa Saja yang Didapatkan Pelanggan Sepanjang Kepemilikan STARGAZER?