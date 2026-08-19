Makin Mantap Jadi Mobil Keluarga, STARGAZER Cartenz dan Cartenz X Hadir dengan Harga Baru yang Makin Kompetitif

JAKARTA - Hyundai kembali memperkuat komitmennya untuk menghadirkan nilai lebih bagi keluarga Indonesia melalui STARGAZER. Sepanjang Juli 2026, Hyundai telah menghadirkan consumer benefit hingga Rp50 juta untuk pembelian STARGAZER Cartenz dan STARGAZER Cartenz X, sinyal awal dari komitmen tersebut bagi keluarga Indonesia. Kini komitmen itu dibawa selangkah lebih jauh di GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026, di mana Hyundai menetapkan harga baru yang lebih kompetitif dan berlaku secara permanen untuk STARGAZER Cartenz dan STARGAZER Cartenz X.

Berapa Harga Baru STARGAZER Cartenz dan STARGAZER Cartenz X?

STARGAZER Cartenz dan STARGAZER Cartenz X dirancang untuk menjawab kebutuhan mobilitas keluarga Indonesia yang mengutamakan kenyamanan, fleksibilitas, teknologi, dan kepraktisan dalam satu kendaraan. Berikut harga baru seluruh lini STARGAZER Cartenz dan STARGAZER Cartenz X (OTR Jakarta):

STARGAZER Cartenz

Trend MT — Rp241.400.000

Trend IVT — Rp256.400.000

Style IVT — Rp271.200.000

Smart Non-HSS IVT — Rp285.000.000

Smart HSS IVT — Rp295.000.000

Prime Non-HSS IVT — Rp308.000.000

Prime HSS IVT — Rp318.000.000

Tambahan harga untuk Captain Seat — Rp3.500.000

STARGAZER Cartenz X

Style IVT — Rp350.000.000

Prime Package IVT — Rp385.000.000

Tambahan harga untuk pilihan warna matte — Rp3.500.000

Tambahan harga untuk Captain Seat — Rp3.500.000

Apa Saja yang Didapatkan Pelanggan Sepanjang Kepemilikan STARGAZER?