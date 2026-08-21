Keselamatan Jadi Faktor Penting Beli Mobil, Ini Cara Stargazer Lindungi Keluarga Indonesia

JAKARTA – Bagi keluarga Indonesia, keamanan merupakan salah satu pertimbangan utama dalam memilih kendaraan. Fitur seperti airbag, Anti-lock Braking System (ABS), dan driving assistance turut dipertimbangkan untuk menciptakan rasa aman di perjalanan, baik saat mobilitas harian maupun perjalanan jarak jauh.

Menjawab kebutuhan tersebut, Hyundai menghadirkan STARGAZER, MPV keluarga yang dirancang dengan mengutamakan keselamatan di sepanjang perjalanan. Keamanan ini dihadirkan melalui perpaduan antara teknologi aktif dari Hyundai SmartSense dan sistem keselamatan pasif yang komprehensif demi perlindungan terbaik bagi seluruh anggota keluarga.

Bagaimana Hyundai SmartSense Hadirkan Pengalaman Berkendara yang Lebih Aman bagi Keluarga?

Hyundai SmartSense pada STARGAZER menghadirkan berbagai fitur keselamatan aktif yang dirancang untuk membantu pengemudi mendeteksi potensi risiko dan memberikan perlindungan tambahan saat berkendara. Berkat dukungan teknologi ini, pengemudi dapat melaju dengan lebih percaya diri di berbagai situasi jalan, sementara seluruh penumpang menikmati perjalanan yang lebih aman dan nyaman.

Salah satu fitur dari Hyundai SmartSense adalah Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) yang dirancang untuk memberikan peringatan kepada pengemudi ketika sistem mendeteksi risiko benturan dari arah depan, seperti saat ada pejalan kaki melintas atau kendaraan lain yang tiba-tiba melambat atau berhenti. Jika risiko benturan terus meningkat setelah peringatan diberikan, sistem akan secara otomatis melakukan pengereman darurat demi mencegah terjadinya benturan.

Hyundai SmartSense juga membantu pengemudi tetap berada di lajur yang tepat. Lane Following Assist (LFA) membantu menjaga kendaraan tetap stabil di tengah lajur menggunakan kamera depan yang melacak penanda garis jalan. Ada juga Lane Keeping Assist (LKA) yang akan memberi peringatan jika kendaraan mulai keluar dari lajur tanpa menyalakan lampu sein, sekaligus memberikan bantuan koreksi kemudi agar mobil tetap berada di lajur yang semestinya.