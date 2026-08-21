Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Keselamatan Jadi Faktor Penting Beli Mobil, Ini Cara Stargazer Lindungi Keluarga Indonesia

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Jum'at, 21 Agustus 2026 |16:30 WIB
Keselamatan Jadi Faktor Penting Beli Mobil, Ini Cara Stargazer Lindungi Keluarga Indonesia
Hyundai STARGAZER Cartenz. (Foto: dok Hyundai)
A
A
A

JAKARTA – Bagi keluarga Indonesia, keamanan merupakan salah satu pertimbangan utama dalam memilih kendaraan. Fitur seperti airbag, Anti-lock Braking System (ABS), dan driving assistance turut dipertimbangkan untuk menciptakan rasa aman di perjalanan, baik saat mobilitas harian maupun perjalanan jarak jauh.

Menjawab kebutuhan tersebut, Hyundai menghadirkan STARGAZER, MPV keluarga yang dirancang dengan mengutamakan keselamatan di sepanjang perjalanan. Keamanan ini dihadirkan melalui perpaduan antara teknologi aktif dari Hyundai SmartSense dan sistem keselamatan pasif yang komprehensif demi perlindungan terbaik bagi seluruh anggota keluarga.

Bagaimana Hyundai SmartSense Hadirkan Pengalaman Berkendara yang Lebih Aman bagi Keluarga?

Hyundai SmartSense pada STARGAZER menghadirkan berbagai fitur keselamatan aktif yang dirancang untuk membantu pengemudi mendeteksi potensi risiko dan memberikan perlindungan tambahan saat berkendara. Berkat dukungan teknologi ini, pengemudi dapat melaju dengan lebih percaya diri di berbagai situasi jalan, sementara seluruh penumpang menikmati perjalanan yang lebih aman dan nyaman.

Salah satu fitur dari Hyundai SmartSense adalah Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) yang dirancang untuk memberikan peringatan kepada pengemudi ketika sistem mendeteksi risiko benturan dari arah depan, seperti saat ada pejalan kaki melintas atau kendaraan lain yang tiba-tiba melambat atau berhenti. Jika risiko benturan terus meningkat setelah peringatan diberikan, sistem akan secara otomatis melakukan pengereman darurat demi mencegah terjadinya benturan.

Hyundai SmartSense juga membantu pengemudi tetap berada di lajur yang tepat. Lane Following Assist (LFA) membantu menjaga kendaraan tetap stabil di tengah lajur menggunakan kamera depan yang melacak penanda garis jalan. Ada juga Lane Keeping Assist (LKA) yang akan memberi peringatan jika kendaraan mulai keluar dari lajur tanpa menyalakan lampu sein, sekaligus memberikan bantuan koreksi kemudi agar mobil tetap berada di lajur yang semestinya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/21/11/3237575//mengenal_cara_cetak_emas_digital_di_tring_by_pegadaian-9ka5_large.jpg
Mengenal Cara Cetak Emas Digital di Tring! by Pegadaian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/21/11/3237574//pegadaian_hadirkan_solusi_cicil_tabungan_emas-6UPH_large.jpg
Atasi Fluktuasi Harga Emas, Pegadaian Hadirkan Solusi Cicil Tabungan Emas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/21/11/3237442//direktur_pegadaian_resmi_jadi_ketua_umum_indonesia_bullion_market_association-jY9u_large.jpeg
Direktur Pegadaian Resmi Jadi Ketua Umum Indonesia Bullion Market Association
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/20/11/3237286//pegadaian_bullion_bank-yVr8_large.jpeg
Kelola 177 Ton Emas, Indonesia Perkuat Ekosistem Bullion lewat IBMA 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/19/15/3237184//hyundai_hadir_di_giias_2026-lEyQ_large.jpg
Hyundai Hadirkan Pengalaman Booth Terlengkap di GIIAS 2026 hingga Promo Eksklusif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/19/16/3237112//huawei_pura_90s_pro_max_5g-KnPv_large.jpg
Segera Hadir, HUAWEI Pura 90s Series 5G: Zoom Maxing, AI Maxing, Color Maxing
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement