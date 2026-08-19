Segera Hadir, HUAWEI Pura 90s Series 5G: Zoom Maxing, AI Maxing, Color Maxing

JAKARTA - Pasar smartphone flagship kembali memanas usai HUAWEI resmi meluncurkan HUAWEI Pura 90s Series 5G. Seri terbaru ini digadang-gadang menjadi jawaban mutakhir bagi pengguna yang menginginkan lompatan besar di sektor kamera, integrasi kecerdasan buatan (AI), hingga konektivitas super cepat untuk mendukung mobilitas tinggi.

Peluncuran kali ini terasa sangat istimewa karena menjadi smartphone HUAWEI pertama yang secara resmi mendukung jaringan 5G. Tak hanya unggul dari sisi performa, varian HUAWEI Pura 90s Pro Max 5G juga tampil makin menawan lewat balutan warna baru bernama Orange Ocean yang memberikan kesan segar, ceria, dan premium melengkapi varian warna lainnya.

Andalkan Kamera Telefoto 200MP

Soal kamera, HUAWEI tidak main-main. HUAWEI Pura 90s Pro Max 5G dibekali 200MP Ultra Large Sensor Telephoto Camera dengan sensor berukuran 1/1.28 inci berfilter RYYB. Kamera ini diklaim mampu menangkap detail tajam saat memotret panggung konser di malam hari maupun pemandangan kota dari kejauhan, sekalipun dalam kondisi minim cahaya.

Ketajaman gambar ini didukung teknologi pemrosesan data RAW 200MP secara real-time di level chipset, serta sistem stabilisasi berstandar CIPA 7.0 yang menjaga rekaman video tetap stabil meski pengguna merekam sambil berjalan.

Untuk kamera utama, HUAWEI membenamkan 50MP Ultra Lighting HDR Camera dengan sensor 1/1.28 inci, teknologi LOFIC, dynamic range hingga 16EV, serta aperture yang bisa disesuaikan dari f/1.4 hingga f/4.0 dan dilengkapi OIS.