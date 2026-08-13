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HUAWEI Pura 90s Series Segera Meluncur di Indonesia, Bawa 200 MP Telephoto Camera

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 13 Agustus 2026 |16:01 WIB
HUAWEI Pura 90s Series Segera Meluncur di Indonesia, Bawa 200 MP Telephoto Camera
Huawei Pura 90s Pro Max akan segera hadir di Indonesia. (Foto: Huawei)
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JAKARTA - HUAWEI akan segera meluncurkan smartphone flagship generasi terbarunya, HUAWEI Pura 90s Series, di Indonesia dalam waktu dekat. Seperti lini Pura sebelumnya, smartphone ini kembali menghadirkan inovasi fotografi mobile dengan desain premium yang khas.

HUAWEI Pura 90s Series akan menghadirkan Pura 90s Pro Max sebagai varian tertinggi. Varian ini mengusung 200MP Ultra Large Sensor Telephoto Camera untuk hasil foto jarak jauh yang lebih detail dan jernih. Sementara varian HUAWEI Pura 90s Pro menawarkan pengalaman fotografi flagship melalui Ultra Lighting Macro Telephoto.

Kedua varian ini juga dilengkapi True-to-Color Camera 2.0 untuk akurasi warna yang lebih baik dan AI Composition yang membantu memberikan panduan framing serta komposisi foto terbaik. Dukungan teknologi AI bertujuan untuk menghasilkan foto yang lebih jernih, kaya warna, dan true-to-life dalam berbagai kondisi.

Desain HUAWEI Pura 90s Series memperkenalkan filosofi desain Rhythm of Color yang pertama di industri. Desain ini memadukan garis desain modern dengan permainan warna berlapis untuk menciptakan tampilan elegan, fresh, dan mudah dikenali.

HUAWEI Pura 90s Pro Max akan hadir dalam pilihan warna Blush Gold, Orange Ocean, Blaze Purple, dan Graphite Black. Sementara HUAWEI Pura 90s Pro hadir dengan pilihan warna Orange Soda, Guava Soda, Coconut White, dan Mulberry Black.

(Rahman Asmardika)

      
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