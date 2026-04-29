Huawei WiFi Mesh X3 Pro Segera Hadir di Indonesia, Router Elegan dan Kecepatan Wi-Fi 7

JAKARTA — Huawei segera meluncurkan HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro, router Wi-Fi dengan desain elegan yang sekaligus bisa berperan sebagai dekorasi ruangan. Router yang menggabungkan estetika dengan kecepatan Wi-Fi 7 ini akan hadir di Indonesia pada 30 April 2026.

Desain Ikonik "Golden Mountain Glow"

Berbeda dengan router konvensional yang biasanya berbentuk kotak hitam membosankan, Mesh X3 Pro terinspirasi dari fenomena alam pegunungan yang disinari matahari emas. Dengan lebih dari 500 lekukan presisi dan tekstur sehalus salju, perangkat ini dirancang untuk mempercantik interior rumah modern.

Huawei juga menyematkan antena transparan pertama di industri yang menyatu dengan body, menjaga tampilan tetap bersih tanpa mengorbankan kekuatan sinyal. Fitur ambient lighting yang bisa disesuaikan—dari putih cerah untuk bekerja hingga warna hangat untuk bersantai—membuat router ini lebih menyerupai lampu hias daripada sebuah perangkat jaringan.

Kecepatan Tanpa Batas Wi-Fi 7

Selain desain yang elegan dan indah, Mesh X3 Pro juga menghadirkan performa kelas tinggi, menjadi salah satu router pertama yang mengadopsi standar Wi-Fi 7. Router ini mampu memacu kecepatan hingga 3,6 Gbps, sehingga aktivitas berat seperti streaming video 8K, gaming, hingga pengunduhan file raksasa bisa dilakukan secara simultan oleh banyak perangkat tanpa lag dan dalam kecepatan tinggi.

Efisiensi transmisi data pun meningkat hingga 20%, memastikan setiap sudut pita lebar (bandwidth) digunakan secara optimal. Bagi para pemain gim atau pengguna TV pintar, tersedia pula port ethernet 2,5Gbps untuk koneksi kabel berkecepatan tinggi yang stabil.

Teknologi Mesh+ dan Multi-Link Operation (MLO) mengatasi masalah sinyal hilang saat berpindah ruangan yang kerap dialami pada rumah bertingkat. Fitur ini memastikan transisi antarperangkat terjadi dengan latency sangat rendah. Anda bisa melakukan video call sambil berjalan dari lantai satu ke lantai dua tanpa khawatir panggilan terputus atau buffering.

Untuk menjaga performa tetap stabil saat penggunaan intensif, Huawei menyertakan sistem pendingin Shark Fin dengan dual airflow. Sistem ini menjaga suhu perangkat tetap dingin meskipun dipaksa bekerja keras selama berjam-jam.