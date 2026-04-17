HOME OTOTEKNO TECHNO

Huawei Mate 80 Pro Meluncur di Indonesia, Usung Kamera True-to-Colour 2.0 dan Durabilitas Ekstrem

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 17 April 2026 |13:03 WIB
Huawei Mate 80 Pro Meluncur di Indonesia, Usung Kamera True-to-Colour 2.0 dan Durabilitas Ekstrem
Huawei Mate 80 Pro.
JAKARTA – Huawei kembali menghadirkan lini flagship legendarisnya ke Indonesia melalui peluncuran HUAWEI Mate 80 Pro pada Kamis (16/4/2026). Perangkat ini diperkenalkan sebagai smartphone yang menawarkan perpaduan teknologi kamera terbaru, daya tahan ekstrem, dan performa andal untuk penggunaan jangka panjang.

Huawei kembali mengedepankan kamera dan fotografi pada Mate 80 Pro dengan mengusung teknologi True-to-Colour Camera 2.0 yang diklaim mampu menghasilkan foto dengan akurasi warna alami yang mendekati aslinya.

Pada kamera utama Huawei Mate 80 Pro dibekali 50MP Ultra Lighting dengan sensor 1/1.28” RYYB serta adjustable aperture F1.4–F4.0 yang didukung OIS. Kombinasi ini meningkatkan penyerapan cahaya hingga 96%, memastikan foto dalam kondisi cahaya minim atau malam hari tetap tajam dan jernih.

Terdapat juga kamera 48MP Macro Telephoto untuk pengambilan gambar jarak jauh maupun makro, serta kamera 40MP Ultra-Wide untuk sudut pandang luas. Huawei juga menyematkan fitur AI Composition untuk membantu pengguna mengatur komposisi bingkai foto agar terlihat seimbang layaknya hasil karya fotografer profesional.

Huawei Mate 80 Pro.

Fitur AI untuk Produktivitas

Huawei menyematkan beragam fitur cerdas untuk meningkatkan efisiensi pengguna, di antaranya:

  • AI Remove: Menghapus objek yang mengganggu pada foto secara instan.
  • AI Best Expression: Memilih ekspresi wajah terbaik pada foto selfie atau grup.
  • AI Gesture Control: Memudahkan pengguna mengoperasikan fitur ponsel tanpa sentuhan tangan langsung.
  • AI Messaging: Mendukung komunikasi yang lebih praktis dan responsif.

Desain Ikonik dan Daya Tahan Ekstrem

Huawei Mate 80 Pro menampilkan desain premium melalui modul kamera Dual Space Ring yang ikonik. Ponsel ini menggunakan layar 6,75 inci dengan narrow bezel dan desain flat-edged yang tampak elegan dan nyaman dalam genggaman.

Dirancang untuk ketangguhan jangka panjang melalui Super Durable Architecture, layar Huawei Mate 80 Pro dilindungi oleh 2nd Gen Kunlun Glass yang diklaim 20 kali lebih tahan banting dibanding material kaca standar. Sementara itu, panel belakang menggunakan material Vegan Fibre yang tangguh dan mewah.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/16/3211485//huawei_watch_gt_runner_2-B8SI_large.jpg
Segera Hadir HUAWEI X Eliud Kipchoge: HUAWEI Watch GT Runner 2 Ultra Presisi, Ultra Pintar, Ultra Performa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/16/3206799//huawei_mate_x7_performa-4tIk_large.jpg
HUAWEI Mate X7, Smartphone Lipat Tangguh dengan Kamera Superior untuk Momen Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/16/3206153//huawei_watch_ultimate_2-ojyS_large.jpg
Huawei WATCH Ultimate 2 Meluncur di Indonesia, Smartwatch Premium untuk Diving dan Petualangan Ekstrem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/16/3205348//huawei_mate_x7_resmi_diluncurkan_di_indonesia-fTSD_large.jpg
Huawei Mate X7 Meluncur di Indonesia, Foldable Tipis dengan Durabilitas Tinggi dan Kamera Profesional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/16/3203446//huawei_mate_x7-2RUI_large.jpg
Segera Hadir HUAWEI Mate X7, Foldable Ultra Tangguh dengan Kamera Lampaui iPhone 17 Pro Max
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/16/3202529//huawei_band_11_series-ut3P_large.jpg
HUAWEI Band 11 Series Segera Hadir dengan Smartwatch-Like Experience, Bisa Pantau Kesehatan dan Olahraga
