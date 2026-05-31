Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

GWM Perkenalkan Tank 500 Diesel Edisi Khusus, Tampilan Serba Hitam

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 31 Mei 2026 |15:53 WIB
GWM Perkenalkan Tank 500 Diesel Edisi Khusus, Tampilan Serba Hitam
GWM Perkenalkan Tank 500 Diesel Edisi Khusus, Tampilan Serba Hitam (Dok GWM Indonesia)
A
A
A

JAKARTA - Inchcape GWM Indonesia memperkenalkan GWM Tank 500 Diesel Black Warrior Edition. Ini merupakan edisi khusus untuk melengkapi lineup Tank 500 Diesel di pasar Indonesia. 

1. Black Warrior Edition

GWM Tank 500 Diesel Black Warrior Edition hadir sebagai Special Edition yang melengkapi lineup Tank 500 Diesel. Model ini tersedia dalam 2 varian, yaitu Diesel 4x2 dan Diesel 4x4.

Berbeda dari varian reguler, Black Warrior Edition tampil dengan identitas visual yang berbeda yakni Full Black Styling yang menghilangkan seluruh aksen krom pada eksterior. Gril, lampu depan, gagang pintu, side-step, roof rail, hingga pelek 20 inci dibalut warna hitam pekat.

Secara spesifikasi teknis, Black Warrior Edition setara dengan Tank 500 Diesel 4x4. Namun, edisi khusus ini menghadirkan pengalaman kepemilikan yang eksklusif, berkarakter, dan tidak massal.

Black Warrior Edition hadir dalam jumlah yang sangat terbatas untuk pasar Indonesia. Harga resmi akan diumumkan pada ajang GIIAS 2026.

“Black Warrior Edition bukan tentang penambahan spesifikasi, ini tentang penambahan karakter. Kami menghadirkan sebuah pilihan bagi konsumen yang menginginkan kapabilitas Tank 500 Diesel 4x4, namun dengan identitas visual yang jauh lebih eksklusif dan tidak ditemukan di kendaraan lain di jalan,” ujar CEO Inchcape GWM Indonesia, Bagus Susanto, dikutip Minggu (31/5/2026).

Tank 500 Diesel dibekali mesin 2.4L Turbo Diesel GW4D24 dengan torsi 480 Nm dan transmisi otomatis 9-percepatan. Model ini memiliki konfigurasi 7-seater dengan NAPPA leather, massage seat, ventilated seat, Active Noise Cancellation, sistem audio 12-speaker Theatrical Sound, serta panoramic sunroof elektrik. 

Pada varian 4x4, termasuk Black Warrior Edition,  diklaim memiliki kapabilitas off-road lewat Triple Differential Lock, Tank Turn yang memperkecil radius putar hingga 1,2 meter, 8 off-road driving mode, serta off-road adaptive cruise control. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/08/52/3102644/gwm_tank_studio_resmi_beroperasi_di_jakarta-QgJs_large.jpg
GWM Resmikan Tank Studio di Jakarta, Jadi yang Pertama di ASEAN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/11/52/3073621/diler_gwm_di_cibubur-GLo8_large.jpg
Resmikan Diler di Cibubur, GWM Turunkan Harga Haval Jolion hingga Rp40 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/52/2986697/gwm-indonesia-resmi-beroperasi-buka-dealer-pertama-di-pondok-indah-m5yJyLghy4.jpg
GWM Indonesia Resmi Beroperasi, Buka Dealer Pertama di Pondok Indah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/15/3202933//gwm_tank_500_diesel_di_iims_2026-Cxof_large.jpg
Raup 350 SPK, Penjualan GWM Naik 3 Kali Lipat di IIMS 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/15/3201039//gwm_tank_500_diesel_di_iims_2026-ptBH_large.jpg
5 Hari IIMS 2026, GWM Raup Hampir 250 SPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/15/3200252//gwm_tank_500_diesel_di_iims_2026-0Bud_large.jpg
GWM Tank 500 Diesel Meluncur di IIMS 2026, Segini Harganya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement