GWM Perkenalkan Tank 500 Diesel Edisi Khusus, Tampilan Serba Hitam

JAKARTA - Inchcape GWM Indonesia memperkenalkan GWM Tank 500 Diesel Black Warrior Edition. Ini merupakan edisi khusus untuk melengkapi lineup Tank 500 Diesel di pasar Indonesia.

GWM Tank 500 Diesel Black Warrior Edition hadir sebagai Special Edition yang melengkapi lineup Tank 500 Diesel. Model ini tersedia dalam 2 varian, yaitu Diesel 4x2 dan Diesel 4x4.

Berbeda dari varian reguler, Black Warrior Edition tampil dengan identitas visual yang berbeda yakni Full Black Styling yang menghilangkan seluruh aksen krom pada eksterior. Gril, lampu depan, gagang pintu, side-step, roof rail, hingga pelek 20 inci dibalut warna hitam pekat.

Secara spesifikasi teknis, Black Warrior Edition setara dengan Tank 500 Diesel 4x4. Namun, edisi khusus ini menghadirkan pengalaman kepemilikan yang eksklusif, berkarakter, dan tidak massal.

Black Warrior Edition hadir dalam jumlah yang sangat terbatas untuk pasar Indonesia. Harga resmi akan diumumkan pada ajang GIIAS 2026.

“Black Warrior Edition bukan tentang penambahan spesifikasi, ini tentang penambahan karakter. Kami menghadirkan sebuah pilihan bagi konsumen yang menginginkan kapabilitas Tank 500 Diesel 4x4, namun dengan identitas visual yang jauh lebih eksklusif dan tidak ditemukan di kendaraan lain di jalan,” ujar CEO Inchcape GWM Indonesia, Bagus Susanto, dikutip Minggu (31/5/2026).

Tank 500 Diesel dibekali mesin 2.4L Turbo Diesel GW4D24 dengan torsi 480 Nm dan transmisi otomatis 9-percepatan. Model ini memiliki konfigurasi 7-seater dengan NAPPA leather, massage seat, ventilated seat, Active Noise Cancellation, sistem audio 12-speaker Theatrical Sound, serta panoramic sunroof elektrik.

Pada varian 4x4, termasuk Black Warrior Edition, diklaim memiliki kapabilitas off-road lewat Triple Differential Lock, Tank Turn yang memperkecil radius putar hingga 1,2 meter, 8 off-road driving mode, serta off-road adaptive cruise control.