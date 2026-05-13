HUAWEI WATCH FIT 5 Series Bawa Diabetes Risk Study dan Ultra Sports Tracking

JAKARTA – Tren smartwatch premium kini semakin identik dengan harga tinggi. Semakin premium material dan semakin canggih fitur kesehatan yang ditawarkan, biasanya semakin mahal pula harga yang harus dibayar pengguna. Padahal saat ini smartwatch telah berkembang menjadi bagian dari modern lifestyle, mulai dari fashion statement, partner olahraga, hingga personal health tracker untuk penggunaan sehari-hari.

Melihat tren tersebut, Huawei resmi meluncurkan HUAWEI WATCH FIT 5 Series di Indonesia. Sebagai salah satu top global wearable brand, Huawei menghadirkan smartwatch terbaru yang memadukan premium design, Ultra Health Features, professional sports tracking, serta daya tahan baterai hingga 10 hari dalam perangkat yang lebih accessible.

Dengan berbagai fitur flagship yang ditawarkan, HUAWEI WATCH FIT 5 Series hadir sebagai alternatif premium smartwatch experience. Harga smartwatch ini bahkan hanya sekitar seperempat dibanding beberapa smartwatch flagship di kelas ultra-premium.

Salah satu inovasi utama yang dihadirkan pada HUAWEI WATCH FIT 5 Pro adalah Industry First Diabetes Risk Study. Fitur ini memungkinkan pengguna memantau potensi risiko diabetes lebih awal melalui analisis data kesehatan dan aktivitas harian. Kehadiran fitur tersebut dinilai semakin relevan di tengah meningkatnya awareness masyarakat terhadap diabetes sebagai silent killer yang kerap berkembang tanpa gejala pada tahap awal.

Melalui kombinasi desain premium, teknologi health monitoring, dan fitur olahraga yang lengkap, HUAWEI WATCH FIT 5 Series dirancang untuk mendukung gaya hidup aktif dan sehat dalam penggunaan sehari-hari.

HUAWEI WATCH FIT 5 Pro, Diabetes Risk Study. (Foto: dok Huawei)

Ultra Health Features untuk Gaya Hidup Harian yang Lebih Smart

Pada HUAWEI WATCH FIT 5 Pro, Huawei menghadirkan fitur Advanced Preventive Health yang dirancang untuk membantu pengguna memahami kondisi tubuh secara lebih proaktif. Salah satu fitur utamanya adalah Industry First Diabetes Risk Study yang bekerja melalui sensor Photoplethysmography (PPG) untuk memantau pola kesehatan pengguna secara berkelanjutan.

Fitur Advanced Preventive Health HUAWEI WATCH FIT 5 Series. (Foto: dok Huawei)

Sistem akan menganalisis berbagai indikator kesehatan seperti Heart Rate & HRV (Heart Rate Variability), pola tidur, recovery pattern, aktivitas harian, hingga data fisiologis pengguna untuk mengklasifikasikan tingkat risiko diabetes ke kategori rendah, menengah, atau tinggi.