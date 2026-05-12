Huawei Kembangkan Ponsel dengan Baterai Lebih dari 10.000mAh

JAKARTA – Bocoran informasi dari tipster Digital Chat Station (DCS) mengklaim bahwa Huawei telah mengembangkan baterai dengan kapasitas “10.000mAh+++”. Jika terkonfirmasi, ini akan menempatkan Huawei dalam jajaran merek dengan ponsel 10.000mAh bersama dengan perusahaan seperti Honor, vivo, dan realme.

Dilansir GSM Arena, kapasitas pasti baterai tersebut belum diketahui, tetapi itu merupakan peningkatan yang signifikan karena melebihi 10.000mAh. Dalam unggahannya, DCS mengklaim bahwa Huawei telah mengembangkan material baterai baru dan sistem baterai baru, yang memungkinkannya membuat ponsel dengan kapasitas tertinggi di industri ini.

Saat ini, nova 15 Max dan Enjoy 90 Pro Max adalah ponsel dengan baterai terbesar di jajaran Huawei, dengan kapasitas 8.500mAh. Kedua ponsel ini mendukung pengisian daya kabel 40W.

Tidak jelas apa yang dimaksud dengan "material baterai baru" yang dikembangkan Huawei. Sebagai informasi, Enjoy 90 Pro Max menggunakan baterai Silikon-Karbon, yang juga merupakan teknologi di balik ponsel-ponsel 10.000mAh saat ini.

(Rahman Asmardika)