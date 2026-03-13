HUAWEI Mate X7, Smartphone Lipat Tangguh dengan Kamera Superior untuk Momen Lebaran

HUAWEI Mate X7 hadir dengan kombinasi desain elegan, ketahanan tinggi, dan sistem kamera yang diklaim terbaik di kelasnya. (Foto: dok Ist)

JAKARTA - Lebaran tinggal menghitung hari. Bagi banyak orang, momen ini bukan cuma soal mudik dan silaturahmi, tapi juga waktu yang pas untuk upgrade berbagai aspek kehidupan, mulai dari jalan-jalan, beli gadget baru, sampai berbagi hadiah untuk orang tersayang. Apalagi dengan adanya Tunjangan Hari Raya (THR), keinginan ganti smartphone premium yang selama ini tertunda akhirnya bisa terwujud.

Kalau kamu sedang mempertimbangkan foldable premium, HUAWEI Mate X7 layak masuk daftar. Ponsel lipat flagship terbaru Huawei ini hadir dengan kombinasi desain elegan, ketahanan tinggi, dan sistem kamera yang diklaim terbaik di kelasnya, cocok buat kamu yang aktif dan dinamis, entah untuk kerja, konten, maupun hiburan.

Resmi dijual di Indonesia seharga Rp27.999.000, HUAWEI Mate X7 sudah bisa dibeli sekarang lewat kanal resmi Huawei, baik online maupun offline.

Desain Ramping, Ketahanan Tidak Tanggung-tanggung

Salah satu kekhawatiran terbesar soal smartphone lipat adalah daya tahannya. Layar lipat, engsel, bodi tipis, semuanya terasa rentan. HUAWEI Mate X7 menjawab kekhawatiran itu dengan serangkaian peningkatan struktural yang cukup signifikan.

Mulai dari layar dalam, Huawei menggunakan 3-layer ultra-tough inner screen yang diklaim 120 persen lebih kuat dari generasi sebelumnya. Layar luarnya dilapisi Kunlun Glass Crystal Armour, material yang disebut 25 kali lebih tahan benturan dan 16 kali lebih tahan goresan dibanding kaca biasa.