Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Huawei WATCH Ultimate 2 Meluncur di Indonesia, Smartwatch Premium untuk Diving dan Petualangan Ekstrem

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 10 Maret 2026 |17:12 WIB
Huawei WATCH Ultimate 2 Meluncur di Indonesia, Smartwatch Premium untuk Diving dan Petualangan Ekstrem
Huawei Watch Ultimate 2.
A
A
A

JAKARTA – Huawei Device Indonesia resmi merilis HUAWEI WATCH Ultimate 2, smartwatch ultra-premium yang memadukan desain mewah, material super tangguh, dan teknologi canggih untuk mendukung aktivitas ekstrem mulai dari diving profesional hingga pendakian gunung. HUAWEI WATCH Ultimate 2 merupakan smartwatch yang ideal untuk bagi divers, pecinta alam, dan pengguna aktif yang mengutamakan performa, keselamatan, serta estetika.

Desain Mewah Bertenaga Liquid Metal

HUAWEI WATCH Ultimate 2 unggul dalam desain premium menggunakan bodi zirconium-based liquid metal yang 10 kali lebih tahan korosi daripada material biasa, ringan, dan nyaman untuk pemakaian lama. Layar AMOLED LTPO 1,5 inci dilindungi sapphire glass anti-reflektif dengan kecerahan puncak 3.500 nits—jelas di bawah sinar matahari terik—serta bezel dual-color nanocrystal ceramic tahan gores dari batu, pasir, atau air laut. Bezel 18% lebih tipis untuk tampilan modern.

Smartwatch ini hadir dalam dua varian warna eksklusif: Compass Black dengan black hollow fluoroelastomer strap breathable dan tahan keringat, serta Ocean Blue terinspirasi ombak dengan blue-white woven strap bergelombang 3D. HUAWEI WATCH Ultimate 2 memilki sertifikasi IP68/IP69 dan ISO 22810/EN13319 menjamin ketahanan air hingga 20 ATM.

Smartwatch ini kompatibel penuh dengan Android dan iOS, dengan baterai tahan hingga 11 hari di mode hemat.

Fitur Diving Canggih dan Komunikasi Bawah Air

Keunggulan utama adalah diving hingga 150 meter (lebih dalam 50m dari generasi sebelumnya) dengan Independent Underwater Messaging berbasis sonar untuk kirim pesan teks, emoji, atau SOS darurat hingga radius 60 meter—tahan 12 jam aktif. Diving log otomatis catat kedalaman, kecepatan, suhu air, durasi, no-fly time, serta titik masuk/keluar untuk analisis dan berbagi antar-divers.

Petualangan Outdoor Aman dan Presisi

Untuk petualangan darat, HUAWEI WATCH Ultimate 2 dilengkapi GNSS multi-satelit Sunflower Positioning akurat di medan sulit. Expedition Mode profesional menyediakan peta rute, memungkinkan navigasi ulang ke titik awal, dan mencatat detail perjalanan, sehingga pengguna dapat tetap aman dan tidak kehilangan arah selama menjelajah. Fitur fall detection dengan sensitivitas tinggi dan high-altitude monitoring membantu memantau keselamatan pengguna di medan yang sulit. Mode ekspedisi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/16/3205348//huawei_mate_x7_resmi_diluncurkan_di_indonesia-fTSD_large.jpg
Huawei Mate X7 Meluncur di Indonesia, Foldable Tipis dengan Durabilitas Tinggi dan Kamera Profesional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/16/3203446//huawei_mate_x7-2RUI_large.jpg
Segera Hadir HUAWEI Mate X7, Foldable Ultra Tangguh dengan Kamera Lampaui iPhone 17 Pro Max
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/16/3202860//amazfit_t_rex_2_ultra-tV7v_large.jpeg
Amazfit Rilis T-Rex Ultra 2, Smartwatch Titanium untuk Petualangan Ekstrem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/16/3202529//huawei_band_11_series-ut3P_large.jpg
HUAWEI Band 11 Series Segera Hadir dengan Smartwatch-Like Experience, Bisa Pantau Kesehatan dan Olahraga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/16/3199051//advan_matcha_watch-tMUu_large.jpeg
ADVAN Luncurkan Macha Watch dengan Fitur AI Cerdas, Cek Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/16/3197187//huawei_nova_14_pro_segera_hadir_pada_30_januari_2025-D3rw_large.jpg
Segera Hadir, HUAWEI nova 14 Pro Siap Jadi Flagship Level True-to Life Color Ultra Chroma Camera
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement