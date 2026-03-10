Huawei WATCH Ultimate 2 Meluncur di Indonesia, Smartwatch Premium untuk Diving dan Petualangan Ekstrem

JAKARTA – Huawei Device Indonesia resmi merilis HUAWEI WATCH Ultimate 2, smartwatch ultra-premium yang memadukan desain mewah, material super tangguh, dan teknologi canggih untuk mendukung aktivitas ekstrem mulai dari diving profesional hingga pendakian gunung. HUAWEI WATCH Ultimate 2 merupakan smartwatch yang ideal untuk bagi divers, pecinta alam, dan pengguna aktif yang mengutamakan performa, keselamatan, serta estetika.

Desain Mewah Bertenaga Liquid Metal

HUAWEI WATCH Ultimate 2 unggul dalam desain premium menggunakan bodi zirconium-based liquid metal yang 10 kali lebih tahan korosi daripada material biasa, ringan, dan nyaman untuk pemakaian lama. Layar AMOLED LTPO 1,5 inci dilindungi sapphire glass anti-reflektif dengan kecerahan puncak 3.500 nits—jelas di bawah sinar matahari terik—serta bezel dual-color nanocrystal ceramic tahan gores dari batu, pasir, atau air laut. Bezel 18% lebih tipis untuk tampilan modern.

Smartwatch ini hadir dalam dua varian warna eksklusif: Compass Black dengan black hollow fluoroelastomer strap breathable dan tahan keringat, serta Ocean Blue terinspirasi ombak dengan blue-white woven strap bergelombang 3D. HUAWEI WATCH Ultimate 2 memilki sertifikasi IP68/IP69 dan ISO 22810/EN13319 menjamin ketahanan air hingga 20 ATM.

Smartwatch ini kompatibel penuh dengan Android dan iOS, dengan baterai tahan hingga 11 hari di mode hemat.

Fitur Diving Canggih dan Komunikasi Bawah Air

Keunggulan utama adalah diving hingga 150 meter (lebih dalam 50m dari generasi sebelumnya) dengan Independent Underwater Messaging berbasis sonar untuk kirim pesan teks, emoji, atau SOS darurat hingga radius 60 meter—tahan 12 jam aktif. Diving log otomatis catat kedalaman, kecepatan, suhu air, durasi, no-fly time, serta titik masuk/keluar untuk analisis dan berbagi antar-divers.

Petualangan Outdoor Aman dan Presisi

Untuk petualangan darat, HUAWEI WATCH Ultimate 2 dilengkapi GNSS multi-satelit Sunflower Positioning akurat di medan sulit. Expedition Mode profesional menyediakan peta rute, memungkinkan navigasi ulang ke titik awal, dan mencatat detail perjalanan, sehingga pengguna dapat tetap aman dan tidak kehilangan arah selama menjelajah. Fitur fall detection dengan sensitivitas tinggi dan high-altitude monitoring membantu memantau keselamatan pengguna di medan yang sulit. Mode ekspedisi.