HOME OTOTEKNO TECHNO

ADVAN Luncurkan Macha Watch dengan Fitur AI Cerdas, Cek Harganya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |12:27 WIB
ADVAN Luncurkan Macha Watch dengan Fitur AI Cerdas, Cek Harganya
Advan Matcha Watch.
A
A
A

JAKARTA ADVAN resmi memperkenalkan ADVAN Macha Watch, smartwatch terbaru yang dirancang untuk mengikuti gaya hidup aktif dan dinamis. Smartwatch ini mengusung desain stylish, fitur pintar, serta ketangguhan untuk menunjang aktivitas harian hingga petualangan outdoor.

CEO ADVAN Indonesia, Chandra Tansri, menyampaikan bahwa peluncuran Macha Watch merupakan bagian dari komitmen ADVAN dalam menghadirkan perangkat wearable yang relevan dengan kebutuhan generasi muda Indonesia.

“ADVAN Macha Watch kami hadirkan sebagai smartwatch yang tidak hanya menarik secara desain, tetapi juga fungsional dan cerdas. Kami ingin perangkat ini menjadi teman Gen-Z, baik untuk aktivitas harian maupun petualangan mereka di luar ruang,” ujar Chandra.

Advan Matcha Watch.

Desain dan Spesifikasi

ADVAN Macha Watch hadir dengan layar 1,43 inci AMOLED yang jernih dan tajam, dipadukan dengan bodi 12 mm zinc alloy berkualitas tinggi yang memberikan kesan premium sekaligus kokoh. Desainnya dirancang agar tetap stylish saat digunakan untuk aktivitas sehari-hari, namun tetap nyaman dan tangguh saat dipakai beraktivitas di luar ruang sepanjang hari. Dukungan baterai 450 mAh memungkinkan penggunaan harian yang andal tanpa perlu sering melakukan pengisian daya.

 

