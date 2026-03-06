Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Huawei Mate X7 Meluncur di Indonesia, Foldable Tipis dengan Durabilitas Tinggi dan Kamera Profesional

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 06 Maret 2026 |13:40 WIB
Huawei Mate X7 resmi diluncurkan di Indonesia.
JAKARTA – Huawei resmi meluncurkan HUAWEI Mate X7, smartphone foldable flagship ultra-tipis dengan durabilitas premium, di Indonesia. HUAWEI Mate X7 mengusung kemampuan fotografi unggul dengan kamera profesional serta baterai berkapasitas besar untuk mendukung mobilitas dan produktivitas.

Desain dan Ketangguhan Unggulan

Dengan Ultra-Reliable Foldable Architecture, HUAWEI Mate X7 memiliki struktur 3-layer composite tahan benturan, Crystal Armour Kunlun Glass anti-gores, serta hinge presisi untuk penggunaan jangka panjang. Kombinasi ini menjadikan HUAWEI Mate X7 salah satu smartphone lipat paling tangguh di kelasnya.

HUAWEI Mate X7 menjadi foldable smartphone pertama dengan sertifikasi IP58 (tahan air hingga 2 meter) dan IP59 (tahan semprotan panas bertekanan tinggi), membuatnya tetap responsif saat hujan berkat wet touch support.

Desain ultra-tipis membuat HUAWEI Mate X7 ringkas dibawa ke mana saja. Foldable ini memiliki ketebalan hanya 4,5 mm saat dibuka, memberikan kesan elegan saat rapat maupun traveling.

 

      
