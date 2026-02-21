Amazfit Rilis T-Rex Ultra 2, Smartwatch Titanium untuk Petualangan Ekstrem

JAKARTA – Amazfit meluncurkan T-Rex Ultra 2, smartwatch GPS paling tangguh di lini T-Rex, yang dirancang khusus untuk atlet dan penjelajah yang menaklukkan kondisi ekstrem. Smartwatch ini dilengkapi navigasi cerdas, baterai ultra-tahan, dan material premium, serta menawarkan peta global siap pakai dan fitur endurance untuk rute panjang tanpa batas.

Desain Tangguh untuk Medan Keras

T-Rex Ultra 2 menggunakan layar AMOLED 1,5 inci dengan pelindung kaca safir, bezel titanium Grade 5, serta ketahanan air 10 ATM dengan sertifikasi menyelam ganda. Hal ini menjadikan smartwatch ini siap menghadapi medan darat maupun laut. Baterai tahan hingga 30 hari (mode smartwatch) atau lebih dari 50 jam GPS, ditambah penyimpanan 64 GB untuk peta, musik, dan data langsung di jam.

Navigasi Cerdas Tanpa Internet

Peta full-color global bisa diunduh via Zepp App untuk rute point-to-point, POI terdekat, serta rerouting otomatis offline menggunakan enam satelit GNSS. Fitur baru seperti perencanaan rute 100 km, segmentasi tanjakan pintar, dan profil elevasi akurat membantu pacing optimal di medan sulit.