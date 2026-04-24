Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

HUAWEI Mate 80 Pro Resmi Masuk Indonesia, Tampil Unggul dengan Kamera dan Durabilitas Ekstra

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Jum'at, 24 April 2026 |19:30 WIB
Kamera Huawei Mate 80 Pro tampil lebih unggul. (Foto: dok Ist)
A
A
A

JAKARTA – HUAWEI resmi menghadirkan smartphone flagship terbarunya, HUAWEI Mate 80 Pro, di pasar Indonesia. Kehadiran Mate 80 Pro menandai kembalinya lini Mate sebagai salah satu penantang utama di kelas smartphone premium di segmen flagship yang selama ini dipadati pemain-pemain besar. Perangkat ini hadir dengan kombinasi kamera profesional, performa berbasis AI, serta durabilitas tinggi dalam satu paket perangkat.

Kehadiran seri ini juga didorong oleh antusiasme pasar global. Sejak debut globalnya, seri ini mendapatkan respons positif dengan permintaan pasar yang tinggi, sekaligus memperkuat posisinya sebagai smartphone flagship yang tidak hanya powerful, tetapi juga relevan untuk kebutuhan pengguna modern yang dinamis.

Kamera 'Sakti' yang Siap Kalahkan Flagship Lain

Salah satu andalan utama Mate 80 Pro ada pada sektor kamera. HUAWEI Mate 80 Pro dibekali dengan sistem True-to-Colour Camera 2.0 yang mampu menghasilkan warna lebih akurat dan detail tetap tajam, bahkan di kondisi pencahayaan menantang.

Kamera Huawei Mate80 Pro. (Foto: dok Ist)

Tak tanggung-tanggung, kamera utamanya mengusung 50MP Ultra Lighting HDR Camera dengan sensor RYYB 1/1.28 inci dan variable aperture F1.4–F4.0. Dalam berbagai pengujian, performa kamera ini bahkan diklaim lebih unggul dibandingkan flagship lain, terutama saat memotret tekstur kompleks dan suasana malam hari.

Pengalaman memotret makin fleksibel berkat adanya 48MP Macro Telephoto Camera (4x optical zoom) dan 40MP Ultra-Wide Camera. Belum lagi dukungan fitur AI seperti AI Composition, AI Best Expression, dan AI Remove yang membuat hasil foto jadi makin estetik tanpa ribet.

Performa AI dan Durabilitas Ekstra

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement