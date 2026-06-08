BYD Minta Netizen Pilih Nama untuk Sedan Listrik Baru

JAKARTA - BYD meminta netizen untuk memilih nama sedan andalannya yang akan meluncur. Diduga sedan itu akan diberi nama Great Han.

General Manager BYD Dynasty Network, Lu Tian, ​​memposting enam varian nama untuk model baru tersebut. Mobil ini akan memasuki pasar domestik sebagai BEV dengan jangkauan lebih dari 1.000 km dalam kondisi CLTC dan kemampuan pengisian daya cepat.

Lu Tian, ​​meminta pengguna media sosial Weibo untuk memilih nama sedan andalan merek tersebut yang akan datang. Ia berbagi bahwa perusahaan tersebut menghasilkan enam varian nama setelah beberapa putaran seleksi. Keenam nama itu adalah sebagai berikut:

- Great Han (Dahan)

- Han 9

- Han Ultra

- Han Tianxia

- Xiaohan (Heaven Han)

- Han Chitu (Han Red Rabbit)

Tiga pilihan nama terakhir untuk sedan unggulan ini terkait erat dengan budaya China, karena BYD memposisikan dirinya sebagai pembawa budaya China global.

"Namun, pada saat berita ini ditulis, varian Great Han memiliki suara terbanyak (1.727), dengan Han Tianxia sebagai runner-up hanya memperoleh 254 suara," tulis laporan Car News China, dikutip Senin (8/6/2026).