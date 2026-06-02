Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

BYD Atto 3 Generasi Terbaru Meluncur, Raup 30 Ribu Pemesanan dalam Seminggu

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 02 Juni 2026 |13:33 WIB
BYD Atto 3 Generasi Terbaru Meluncur, Raup 30 Ribu Pemesanan dalam Seminggu
BYD Atto 3 Generasi Terbaru Meluncur, Raup 30 Ribu Pemesanan dalam Seminggu (Car News China)
A
A
A

JAKARTA - BYD Atto 3 generasi terbaru meraup 30 ribu pemesanan dalam seminggu sejak diluncurkan di China. Hal ini menurut  ​​​General Manager Jaringan Penjualan Dynasty BYD, Lu Tian.

1. 30 Ribu Pemesanan

Di China, BYD Atto 3 dipasarkan dengan nama Yuan Plus. Generasi terbaru model ini meluncur pada 21 Mei lalu, dengan harga mulai dari  119.800 yuan atau sekitar Rp315 juta. 

2. Spesifikasi BYD Atto 3 Terbaru

Melansir Car News China, Selasa (2/6/2026), Atto 3 generasi ketiga dibangun di atas arsitektur e-Platform 3.0 Evo BYD. Model ini mengadopsi teknologi Blade Battery generasi kedua perusahaan bersama. 

BYD Atto 3 generasi terbaru dibekali pilihan baterai lithium iron phosphate berkapasitas 57,5 ​​kWh dan 68,5 kWh. Daya jelajahnya mencapai 540 km dan 630 km CLTC dalam sekali pengisian daya penuh.

BYD mengatakan model yang diperbarui ini menawarkan jangkauan hingga 120 km lebih jauh daripada generasi sebelumnya. Sistem pengisian cepat dapat mengisi baterai dari 10% hingga 97% dalam waktu 9 menit. 

BYD Atto 3 generasi terbaru ini memiliki dimensi lebih besar dari versi sebelumnya. Atto 3 baru memiliki panjang 4.665 mm, lebar 1.895 mm, dan tinggi 1.675 mm, dengan jarak sumbu roda 2.770 mm. BYD juga memperkenalkan bagasi depan bertenaga dengan ruang penyimpanan 180 liter, sementara kapasitas kargo belakang mencapai hingga 750 liter.

BYD Atto 3 terbaru ini mengadopsi pengaturan suspensi independen MacPherson di depan dan lima-link di belakang. BYD juga melengkapi crossover ini dengan sistem kontrol bodi peredam cerdas DiSus-C, kontrol torsi iTAC 2.0, dan kontrol stabilitas ban pecah TBC.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Mobil BYD BYD Atto 3 BYD
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/15/3221233/byd-RGFM_large.jpeg
Dolar AS Meroket, BYD Pastikan Belum Ada Kenaikan Harga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/27/15/3221059/byd_m6-szRn_large.jpg
Ketika Siswa SD Antusias Kerubuti BYD M6
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/15/3220273/byd_m6_dam_dan_seal_6-82Nd_large.jpg
BYD Pamerkan Teknologi dan Model Anyar, Tampilkan 40 Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/15/3219411/byd_dm-nCHh_large.jpg
BYD Ekspansi Bawa Teknologi Dual Mode, M6 DM Meluncur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/15/3219097/byd_racco-dJpz_large.jpg
BYD Rekrut Ahli Kei Car Nissan demi Taklukkan Pasar Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/15/3218643/byd_atto_1-0E2H_large.jpg
BYD Atto 1 Dapat Penyegaran, Varian Baru Meluncur Dibanderol Rp199 Juta
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement