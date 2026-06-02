BYD Atto 3 Generasi Terbaru Meluncur, Raup 30 Ribu Pemesanan dalam Seminggu

JAKARTA - BYD Atto 3 generasi terbaru meraup 30 ribu pemesanan dalam seminggu sejak diluncurkan di China. Hal ini menurut ​​​General Manager Jaringan Penjualan Dynasty BYD, Lu Tian.

1. 30 Ribu Pemesanan

Di China, BYD Atto 3 dipasarkan dengan nama Yuan Plus. Generasi terbaru model ini meluncur pada 21 Mei lalu, dengan harga mulai dari 119.800 yuan atau sekitar Rp315 juta.

2. Spesifikasi BYD Atto 3 Terbaru

Melansir Car News China, Selasa (2/6/2026), Atto 3 generasi ketiga dibangun di atas arsitektur e-Platform 3.0 Evo BYD. Model ini mengadopsi teknologi Blade Battery generasi kedua perusahaan bersama.

BYD Atto 3 generasi terbaru dibekali pilihan baterai lithium iron phosphate berkapasitas 57,5 ​​kWh dan 68,5 kWh. Daya jelajahnya mencapai 540 km dan 630 km CLTC dalam sekali pengisian daya penuh.

BYD mengatakan model yang diperbarui ini menawarkan jangkauan hingga 120 km lebih jauh daripada generasi sebelumnya. Sistem pengisian cepat dapat mengisi baterai dari 10% hingga 97% dalam waktu 9 menit.

BYD Atto 3 generasi terbaru ini memiliki dimensi lebih besar dari versi sebelumnya. Atto 3 baru memiliki panjang 4.665 mm, lebar 1.895 mm, dan tinggi 1.675 mm, dengan jarak sumbu roda 2.770 mm. BYD juga memperkenalkan bagasi depan bertenaga dengan ruang penyimpanan 180 liter, sementara kapasitas kargo belakang mencapai hingga 750 liter.

BYD Atto 3 terbaru ini mengadopsi pengaturan suspensi independen MacPherson di depan dan lima-link di belakang. BYD juga melengkapi crossover ini dengan sistem kontrol bodi peredam cerdas DiSus-C, kontrol torsi iTAC 2.0, dan kontrol stabilitas ban pecah TBC.