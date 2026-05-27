HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Ketika Siswa SD Antusias Kerubuti BYD M6

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 27 Mei 2026 |15:11 WIB
JAKARTA - Ketika anak-anak SD mengerubuti BYD M6. Hal ini menjadi pemandangan tidak biasa.

Biasanya, mobil-mobil dipajang di arena pameran atau mal-mal. Yang mengelilinginya pun pengunjung yang merupakan orang-orang dewas. Yang memang mereka ingin tahu lebih dalam mengenai mobil tersebut atau mungkin hanya sekadar lihat-lihat. 

Namun, pemandangan berbeda terjadi di SDN 03 Pondok Petir, Depok, Jawa Barat. Di sana, BYD M6 tampak terparkir di halaman sekolah dalam program Small Step for Tomorrow. 

Sontak, hal ini menarik perhatian para siswa. Mereka yang penasaran, berkali-kali melihat-lihat, mengelilingi mobil. Ada juga yang penasaran hingga sampai masuk ke kabin mobil. 

Mereka tampak antusias dengan adanya MPV listrik tersebut. Pasalnya, ini merupakan hal yang tidak biasa dijumpai di sekolah. 

Mejengnya BYD M6 di sekolah tersebut merupakan bagian dari program PT BYD Motor dalam mendukung pendidikan dan masa depan generasi muda Indonesia.

Di sana, BYD memperlihatkan fitur vehicle to load (VTol) pada M6. Diketahui, fitur ini memungkinkan kendaraan menyalurkan daya listrik ke perangkat eksternal. Dengan adanya fitur ini, BYD M6 menjadi sumber energi. 

President Director PT BYD Motor Indonesia, Eagle Zhao, menyebutkan selain teknologi, generasi muda juga berperan membentuk masa depan.

“Di BYD, kami percaya masa depan tidak hanya dibentuk oleh teknologi, tetapi juga oleh generasi muda yang nantinya akan menciptakan dan membawa perubahan di masa depan," katanya, dikutip Rabu (27/5/2026).

"Kami ingin menghadirkan kontribusi yang sederhana namun dapat dirasakan langsung oleh para penerima manfaat untuk mendukung perjalanan pendidikan anak-anak Indonesia, karena kami percaya setiap langkah kecil dapat menjadi awal dari mimpi dan masa depan yang lebih besar,” lanjutnya. 

 

