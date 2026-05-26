Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Vespa GTS Super Tech 250 Meluncur, Harganya Rp90 Jutaan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 26 Mei 2026 |17:09 WIB
Vespa GTS Super Tech 250 Meluncur, Harganya Rp90 Jutaan
Vespa GTS Super Tech 250 Meluncur, Harganya Rp90 Jutaan (Piaggio Indonesia)
A
A
A

JAKARTA - Vespa resmi memperkenalkan Vespa GTS Super Tech 250 terbaru di Indonesia. Generasi terbaru dari lini skuter grand touring legendaris ini dibekali mesin baru 250cc HPE (High Performance Engine) yang jauh lebih bertenaga.

Kehadiran model ini menjadi babak baru bagi keluarga GTS. Motor ini khusus untuk konsumen yang menginginkan performa tinggi.

“Kami sangat senang bisa menghadirkan Vespa GTS Super Tech 250 terbaru ini. Skuter ini dirancang khusus bagi mereka yang mencari pengalaman berkendara yang dinamis, serbaguna, dan canggih, namun tetap setia pada gaya timeless khas Vespa," ujar Managing Director dan Country CEO PT Piaggio Indonesia, Marco Noto La Diega, Selasa (26/5/2026). 

Spesifikasi Vespa GTS Super Tech 250

Secara tampilan, Vespa GTS Super Tech 250 memiliki garis desain minimalis. Lekukan khas bodi GTS tetap dipertahankan, namun kini dipercantik dengan kualitas material yang lebih premium.

Vespa GTS Super Tech 250 tampil perdana dengan dua pilihan warna, yaitu Grey Ottimista Matt dan White Innocente. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/02/15/3216021/vespa_gts_80_th-ErIz_large.jpg
Vespa Luncurkan Edisi Khusus 80 Tahun, Usung Warna Ikonik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/15/3207522/vespa_primavera_dan_sprint-sNLp_large.jpg
Vespa Primavera dan Sprint Terbaru Meluncur, Segini Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/15/3198953/vespa_946_horse-p7fe_large.jpg
Sambut Tahun Kuda, Vespa 946 Horse Edisi Terbatas Meluncur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/15/3192646/vespa_kuning_milik_lisa_mariana-JleM_large.jpg
Intip Spesifikasi dan Harga Vespa Kuning Aura Kasih dan Lisa Mariana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/15/3175645/vespa_lx_150-1qFd_large.jpg
Segmen Premium Terdampak Pasar Lesu, Penjualan Vespa Ikut Melemah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/15/3175267/vespa_lx_150-kgFb_large.jpg
Vespa LX 150 Meluncur Dibanderol Rp46,5 Juta, Versi 125 Masih Dipasarkan?
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement