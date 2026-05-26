Vespa GTS Super Tech 250 Meluncur, Harganya Rp90 Jutaan

JAKARTA - Vespa resmi memperkenalkan Vespa GTS Super Tech 250 terbaru di Indonesia. Generasi terbaru dari lini skuter grand touring legendaris ini dibekali mesin baru 250cc HPE (High Performance Engine) yang jauh lebih bertenaga.

Kehadiran model ini menjadi babak baru bagi keluarga GTS. Motor ini khusus untuk konsumen yang menginginkan performa tinggi.

“Kami sangat senang bisa menghadirkan Vespa GTS Super Tech 250 terbaru ini. Skuter ini dirancang khusus bagi mereka yang mencari pengalaman berkendara yang dinamis, serbaguna, dan canggih, namun tetap setia pada gaya timeless khas Vespa," ujar Managing Director dan Country CEO PT Piaggio Indonesia, Marco Noto La Diega, Selasa (26/5/2026).

Spesifikasi Vespa GTS Super Tech 250

Secara tampilan, Vespa GTS Super Tech 250 memiliki garis desain minimalis. Lekukan khas bodi GTS tetap dipertahankan, namun kini dipercantik dengan kualitas material yang lebih premium.

Vespa GTS Super Tech 250 tampil perdana dengan dua pilihan warna, yaitu Grey Ottimista Matt dan White Innocente.