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5 Fitur Wajib untuk Aplikasi Manajemen Salon Modern Tahun 2026

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 07 Juni 2026 |15:40 WIB
5 Fitur Wajib untuk Aplikasi Manajemen Salon Modern Tahun 2026
Ilustrasi fitur wajib untuk aplikasi manajemen salon modern. (Foto: dok Freepik)
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JAKARTA - Mengelola salon di era digital butuh lebih dari sekadar buku catatan. Pelanggan kini terbiasa memesan layanan online, membayar via QRIS, dan menerima konfirmasi via WhatsApp. 

Salon yang masih menjalankan operasi sepenuhnya manual mulai kehilangan daya saing, terutama dibanding salon yang sudah memakai sistem manajemen terintegrasi seperti aplikasi Kasera. Berikut lima fitur yang sebaiknya tersedia di setiap aplikasi manajemen salon modern.

1. Booking online dengan konfirmasi WhatsApp otomatis

Pelanggan zaman sekarang lebih nyaman memesan via tautan online dibanding menelepon. Aplikasi manajemen salon yang baik menyediakan halaman booking publik yang dapat dibagikan via WhatsApp atau Instagram.

Setelah pemesanan masuk, konfirmasi otomatis dikirim ke nomor WhatsApp pelanggan, termasuk pengingat menjelang hari kunjungan. Fitur ini memangkas pekerjaan administrasi pemilik salon secara drastis.

2. POS terintegrasi dengan QRIS

Sistem POS modern tidak lagi sekadar mesin kasir. POS untuk salon idealnya menangani layanan, produk, tip, dan komisi sekaligus. QRIS dinamis dibuat per transaksi, sehingga rekonsiliasi pembayaran tidak lagi memerlukan pencatatan ulang di akhir hari. POS salon yang baik juga mendukung pembayaran kartu dan opsi pembayaran lain, semuanya dalam satu antarmuka.

3. Auto-kalkulasi komisi stylist

Komisi adalah salah satu sumber friksi terbesar antara pemilik salon dan stylist. Perhitungan manual rentan salah dan sering memicu kesalahpahaman.

Aplikasi manajemen salon yang baik menghitung komisi otomatis dari setiap transaksi POS, dengan struktur yang dapat dikonfigurasi per stylist atau per layanan. Hasilnya tersedia di laporan bulanan tanpa perlu rekapitulasi manual.

4. Laporan harian dan bulanan real-time

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