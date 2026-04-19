Huawei FreeBuds Pro 5 Resmi Meluncur, Hadirkan Peningkatan ANC Hingga Audio Ultra Imersif

JAKARTA – Huawei resmi memperkenalkan Huawei FreeBuds Pro 5 sebagai true wireless stereo (TWS) flagship terbarunya untuk konsumen di Indonesia. TWS ini mengedepankan empat inovasi utama: peredaman bising, kualitas suara berlapis, komunikasi jernih, dan desain ergonomis.

Huawei FreeBuds Pro 5 menggunakan teknologi Dual-Engine AI Noise Cancellation, yang menggabungkan low-frequency dynamic driver dengan high-frequency micro planar diaphragm. Teknologi ini memungkinkan peredaman kebisingan aktif (ANC) yang adaptif dan efektif, baik pada frekuensi rendah maupun tinggi.

Dengan dukungan prosesor baru dan mikrofon digital ultra-HD, perangkat ini mampu memproses kebisingan hingga 400.000 kali per detik. Hal ini meningkatkan performa noise cancellation hingga 220% dibandingkan generasi pendahulunya. Selain itu, fitur Awareness Mode terbaru diklaim mampu meningkatkan kejernihan suara sekitar hingga 100%, sehingga pengguna tetap bisa berkomunikasi dengan lingkungan tanpa harus melepas perangkat.

Pengalaman Audio Ultra Immersive

Untuk kualitas suara, Huawei menyematkan sistem Ultra Immersive Sound dengan dual digital signal processor (DSP) dan digital-to-analog converter (DAC) yang bekerja bersama untuk menghasilkan suara presisi. TWS ini menggunakan ultra-linear dual-magnet unit yang menjamin detail trebel tajam, sementara ultra-thin micro planar diaphragm memberikan dentuman bass yang kaya dan dalam.

Huawei FreeBuds Pro 5 mendukung transmisi audio lossless hingga 2.3 Mbps (48kHz/24bit), memberikan detail suara yang jauh lebih hidup. Untuk panggilan suara, perangkat ini didukung oleh kombinasi triple-mic dan bone-conduction microphone yang mampu menangkap suara hingga 100 dB dengan akurasi tinggi sembari meminimalisir gangguan latar belakang. Selain itu, perangkat ini memiliki ketahanan terhadap gangguan angin hingga kecepatan 10 m/s, memastikan komunikasi tetap stabil saat commuting maupun berjalan di area terbuka.

Desain Ergonomis dan Ketahanan Tinggi

Huawei FreeBuds Pro 5 hadir dengan desain Ergonomic Secure Fit yang memastikan perangkat tetap nyaman digunakan dalam waktu lama. Daya tahan perangkat juga terjamin berkat sertifikasi IP57 (tahan debu dan air) pada unit earbud dan IP54 pada charging case.

Untuk mendukung mobilitas, tersedia fitur dual-device connection yang memungkinkan transisi audio mulus antar dua perangkat sekaligus, baik pada platform iOS maupun Android.