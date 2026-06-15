Jadi Tulang Punggung Jetour, Segini Penjualan T2 Sepanjang 2026

JAKARTA - Jetour T2 menjadi tulang punggung penjualan brand asal China tersebut di Indonesia. Sepanjang tahun ini hingga Mei 2026, penjualan wholesales (pabrik ke diler) Jetour T2 mencapai 1.018 unit.

Jumlah tersebut berkontribusi hingga 83% dari total wholesales Jetour pada periode tersebut yakni sebanyak 1.233 unit.

Pada Mei 2026, Jetour T2 membukukan distribusi wholesale sebesar 222 unit dan penjualan ritel sebesar 223 unit.

“Konsistensi performa Jetour T2 sepanjang Januari hingga Mei 2026 menunjukkan karakter SUV yang menggabungkan ketangguhan, kenyamanan, dan fleksibilitas semakin relevan dengan kebutuhan konsumen Indonesia," kata Marketing Director PT Jetour Sales Indonesia, Moch Ranggy Radiansyah, Senin (15/6/2026).

Jetour T2 (Okezone)

Ia menjelaskan, Jetour T2 dirancang untuk mendukung berbagai aktivitas, mulai dari mobilitas harian, perjalanan keluarga, hingga eksplorasi jarak jauh.

"Perkembangan positif Jetour T2 menjadi motivasi bagi Jetour untuk terus memperkuat langkah kami di Indonesia, baik melalui pengembangan produk, perluasan jaringan, maupun peningkatan pengalaman kepemilikan secara menyeluruh," ujar Sales & Network Director PT Jetour Sales Indonesia, Michael Budihardja.

Jetour T2 hadir dengan lima pilihan warna, yaitu Khaki White, Carbon Crystal Black, Aviation Silver, Highway Grey, dan Electroplated Green.