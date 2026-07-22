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Tablet Bertenaga AI HUAWEI MatePad Pro Max Resmi Meluncur, Cek Spesifikasi dan Harganya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |14:28 WIB
Tablet Bertenaga AI HUAWEI MatePad Pro Max Resmi Meluncur, Cek Spesifikasi dan Harganya
HUAWEI MatePad Pro Max.
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JAKARTA – Huawei meluncurkan tablet flagship setara PC terbarunya, HUAWEI MatePad Pro Max, di Indonesia. Tablet 13 inci yang didukung teknologi AI ini dirancang untuk para pengusaha dan profesional yang membutuhkan perangkat dengan mobilitas tinggi yang mendukung produktivitas mereka.

HUAWEI MatePad Pro Max hadir dengan layar yang luas berukuran 13,2 inci, 3K Flexible OLED PaperMatte Display beresolusi 3000 × 2000 piksel, dengan rasio screen-to-body hingga 94% dan bezel ultra-tipis sekitar 3,55 mm. Teknologi PaperMatte Display menghadirkan manfaat anti-glare, anti-reflection, dan anti-sparkle, sehingga layar tetap nyaman dilihat dalam berbagai kondisi pencahayaan, baik di dalam maupun luar ruangan.

Tablet ini menggunakan desain full-metal unibody yang dipadukan dengan HUAWEI Cloud Falcon Architecture sehingga menghasilkan bodi yang tipis, ringan, dan tetap kokoh. Ketebalannya hanya 4,7 mm dan bobot sekitar 509 gram untuk varian PaperMatte Edition, menjadikannya tablet pro tertipis dan teringan di kelasnya, sehingga tetap praktis dibawa dalam berbagai aktivitas.

Mobilitasnya semakin lengkap dengan HUAWEI MatePad Pro Max Folio Cover, yang dapat menopang tablet dalam posisi portrait maupun landscape.

HUAWEI MatePad Pro Max menghadirkan pengalaman produktivitas setara PC melalui AI-powered PC-level WPS Office dengan tampilan desktop. Fitur ini memungkinkan pengguna menyusun dokumen, mengelola spreadsheet, meninjau PDF, hingga membuat presentasi langsung dari tablet dengan alur kerja yang praktis.

 

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