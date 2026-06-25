Tablet Mungil HUAWEI MatePad Mini Resmi Meluncur di Indonesia, Cek Spesifikasi dan Harganya

JAKARTA – Huawei resmi meluncurkan tablet mini premiumnya, HUAWEI MatePad Mini, di Indonesia. Tablet ini dirancang untuk pengguna bermobilitas tinggi yang menginginkan perangkat pendukung produktivitas dengan pengalaman visual yang nyaman dan desain yang compact.

Tak hanya desain yang compact, HUAWEI MatePad Mini juga hadir sebagai perangkat yang ringan dan tipis dengan bobot sekitar 260 gram dan ketebalan hanya 5,2 mm. Ukuran yang compact ini membuat HUAWEI MatePad Mini nyaman digenggam dan mudah dibawa-bawa, bahkan bisa masuk ke dalam saku celana.

Dengan layar 8,8 inci dan rasio screen-to-body hingga 92%, tablet ini menghadirkan area kerja dan hiburan yang lebih luas dari smartphone, namun tetap jauh lebih praktis dibandingkan tablet konvensional atau laptop. Pengguna dapat lebih mudah meninjau dokumen, mencatat ide, membaca materi, mengatur jadwal, mengikuti meeting, hingga menangkap inspirasi secara cepat tanpa harus membawa perangkat yang berat.

Layar HUAWEI MatePad Mini menggunakan Flexible OLED PaperMatte Display, yang pertama pada kategori tablet mini. Layar ini dirancang untuk memberikan pengalaman visual yang jernih dan nyaman di mata, sekaligus menawarkan sensasi menulis layaknya di atas kertas. Layar dengan bezel ultra tipis 2,99 mm, refresh rate 120Hz, 343 PPI, dan tingkat kecerahan hingga 1800 nits ini memberikan pengalaman visual yang vivid dan imersif dalam ukuran compact.

HUAWEI MatePad Mini didukung aplikasi dan aksesori lengkap untuk membantu pengguna dalam mendongkrak produktivitas atau menikmati hiburan. Tablet ini hadir dengan WPS Office 3.0 serta HUAWEI Notes yang memungkinkan pengguna membuka, meninjau, mengedit, menandatangani, hingga mengelola dokumen dan PDF secara lebih praktis. Pengguna juga dapat memanfaatkan fitur pintar seperti AI Handwriting Enhancement, AI Equation Recognition and Calculation, Note Replay, Instant Shapes, split-screen, floating window, hingga resource center.