Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Rilis Bulan Ini, Bocoran Ungkap Spesifikasi Lengkap Robot Phone Honor

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 05 Agustus 2026 |12:40 WIB
Rilis Bulan Ini, Bocoran Ungkap Spesifikasi Lengkap Robot Phone Honor
Honor Robot Phone akan diluncurkan pada 12 Agustus 2026.
A
A
A

JAKARTA - "Robot Phone" dari Honor, salah satu gadget yang banyak dinantikan sejak diperkenalkan tahun lalu, akan diluncurkan secara resmi dan lengkap pada 12 Agustus 2026. Honor telah mengonfirmasi detail kamera dari Robot Phone pada akhir Juli dan kini bocoran baru dari Digital Chat Station di Weibo mengungkap spesifikasi lengkap perangkat tersebut.

Honor "Robot Phone" kabarnya akan mengusung layar datar LTPO OLED berukuran 6,3 inci dengan resolusi 1216x2640. Layar ini memiliki tingkat kecerahan puncak yang sangat tinggi, mencapai 6.800 nit, serta lapisan anti-reflektif.

Perangkat ini akan ditenagai oleh SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5 dan dilengkapi baterai 7.060 mAh dengan dukungan pengisian daya kabel 120W. Di dalamnya juga akan terdapat tiga chip buatan Honor sendiri, yaitu C1, E2, dan H1. Chip C1 berfungsi untuk meningkatkan performa frekuensi radio, E2 untuk manajemen daya, dan H1 untuk pemrosesan gambar.

Pada bagian belakang, terdapat kamera utama 200MP f/1.6 yang terpasang pada lengan gimbal dan sensor tipe 1/1,28 inci, serta kamera telefoto periskop 200MP f/2.6 yang memiliki kemampuan zoom optik 2,7x dan menggunakan sensor tipe 1/1,4 inci. Ponsel ini akan tersedia dalam pilihan konfigurasi RAM 12GB dengan penyimpanan 512GB atau RAM 16GB dengan penyimpanan 1TB.

(Rahman Asmardika)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
robot Ponsel AI Robot Phone Honor
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/30/16/3233211//robot_humanoid_unitree-eE0F_large.jpg
AS Larang Impor Robot Humanoid China, Sebut Ancaman Keamanan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/06/15/3223004//robot_humanoid_byd-WERV_large.jpg
BYD Bakal Jualan Robot Humanoid lewat Jaringan Diler
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/16/3213530//robot_humanoid_memecahkan_rekor_dunia_half_marathon-OYzq_large.jpg
Robot Humanoid Berhasil Pecahkan Rekor Dunia Half Marathon di Beijing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/482/3210238//atlet-Q5D2_large.jpg
Kenalan dengan Robot Penyembuh Cedera Atlet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/16/3192667//honor_power_2_akan_diluncurkan_pada_awal_januari_2026-eJ8x_large.jpg
Honor Power 2 Segera Meluncur dengan Baterai 10.080mAh, Desain Mirip iPhone 17 Pro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/16/3192104//honor_win-58DR_large.jpg
HONOR Rilis Ponsel Gaming 10.000 mAh Snapdragon 8 Elite Gen 5
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement