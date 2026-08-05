Rilis Bulan Ini, Bocoran Ungkap Spesifikasi Lengkap Robot Phone Honor

JAKARTA - "Robot Phone" dari Honor, salah satu gadget yang banyak dinantikan sejak diperkenalkan tahun lalu, akan diluncurkan secara resmi dan lengkap pada 12 Agustus 2026. Honor telah mengonfirmasi detail kamera dari Robot Phone pada akhir Juli dan kini bocoran baru dari Digital Chat Station di Weibo mengungkap spesifikasi lengkap perangkat tersebut.

Honor "Robot Phone" kabarnya akan mengusung layar datar LTPO OLED berukuran 6,3 inci dengan resolusi 1216x2640. Layar ini memiliki tingkat kecerahan puncak yang sangat tinggi, mencapai 6.800 nit, serta lapisan anti-reflektif.

Perangkat ini akan ditenagai oleh SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5 dan dilengkapi baterai 7.060 mAh dengan dukungan pengisian daya kabel 120W. Di dalamnya juga akan terdapat tiga chip buatan Honor sendiri, yaitu C1, E2, dan H1. Chip C1 berfungsi untuk meningkatkan performa frekuensi radio, E2 untuk manajemen daya, dan H1 untuk pemrosesan gambar.

Pada bagian belakang, terdapat kamera utama 200MP f/1.6 yang terpasang pada lengan gimbal dan sensor tipe 1/1,28 inci, serta kamera telefoto periskop 200MP f/2.6 yang memiliki kemampuan zoom optik 2,7x dan menggunakan sensor tipe 1/1,4 inci. Ponsel ini akan tersedia dalam pilihan konfigurasi RAM 12GB dengan penyimpanan 512GB atau RAM 16GB dengan penyimpanan 1TB.

(Rahman Asmardika)