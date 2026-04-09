Indonesia Jadi Pasar Penting, Mazda Resmikan Training Centre di PIK 2

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 09 April 2026 |16:26 WIB
Indonesia Jadi Pasar Penting, Mazda Resmikan Training Centre di PIK 2
Indonesia Jadi Pasar Penting, Mazda Resmikan Training Centre di PIK 2 (Okezone/Erha A Ramadhoni)
JAKARTA - Mazda Indonesia  meresmikan Mazda PIK 2 dan Mazda Indonesia Training Centre pada 8 April 2026, di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. Peresmian ini menandai langkah strategis Mazda dalam memperkuat jaringan, serta membangun kapabilitas sumber daya manusia, sebagai fondasi untuk pertumbuhan jangka panjang di Indonesia.

1. Mazda Training Centre

Peresmian ini turut dihadiri jajaran manajemen Mazda Indonesia, Mazda Motor Corporation, dan Eurokars Group, antara lain Herbert Kwee, CEO Eurokars Group Indonesia, Ong Lay Ling, Group CEO Eurokars Group, serta Hiroshi Shiba, General Manager ASEAN Business Office Mazda Motor Corporation.

CEO Eurokars Group Indonesia, Herbert Kwee,  menegaskan peresmian kedua fasilitas ini merupakan bagian dari arah strategis perusahaan yang dijalankan secara terencana.

“Kami akan terus berinvestasi dalam pengembangan jaringan, memperkuat kapabilitas, serta berfokus pada kualitas dan pengalaman pelanggan. Kami telah menghadirkan Headquarters baru Mazda di Indonesia, dan hari ini kami meresmikan Mazda Indonesia Training Centre," katanya, Kamis (9/4/2026). 

Ia menjelaskan, ke depan, pihaknya juga mendukung berbagai inisiatif strategis lainnya. "Ini adalah langkah-langkah yang terencana untuk membangun fondasi yang lebih kuat dan mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan,” ucapnya.

General Manager ASEAN Business Office Mazda Motor Corporation, Hiroshi Shiba,  menyampaikan bahwa pengembangan jaringan dan investasi pada SDM merupakan dua pilar utama dalam pertumbuhan Mazda.

“Mazda PIK 2 mencerminkan upaya berkelanjutan kami dalam memperluas jaringan di Indonesia, dengan menghadirkan layanan yang lebih dekat kepada pelanggan. Di saat yang sama, Mazda Indonesia Training Centre merepresentasikan keyakinan kami bahwa manusia adalah inti dari setiap hal yang kami lakukan," tuturnya.

Ia menambahkan. Indonesia merupakan pasar yang penting bagi Mazda. Pihaknya berkomitmen untuk terus tumbuh bersama para mitra dalam jangka panjang.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/15/3190430/mazda-i6mU_large.jpg
Mazda Sebut Pasar Otomotif Tahun Depan Bisa Lebih Baik, Ini Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/15/3190264/mazda_cx_80-xZ9O_large.jpg
Mazda Beberkan Dinamika Pasar Otomotif pada Akhir Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/15/3175650/mazda_cx_80-r2KD_large.jpg
Penjualannya Naik, Mobil PHEV Dinilai Cocok untuk Pasar Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/15/3175252/mazda-t5zb_large.jpeg
Pasar Lesu, Mazda Revisi Target Penjualan Jadi Cuma 3.500 Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/15/3174971/mazda-oTAq_large.jpg
Pabrik Mazda di Jabar Mulai Beroperasi Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/15/3174843/mazda-aSko_large.jpg
Dorong Penjualan Akhir Tahun, Mazda Siapkan Seluruh Model untuk Tes Drive
Telusuri berita ototekno lainnya
