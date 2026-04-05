Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

VW Berencana Ubah Pabrik Mobil Jadi Produksi Senjata untuk Israel

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 05 April 2026 |19:16 WIB
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA – Volkswagen dilaporkan sedang mempertimbangkan rencana untuk mengubah salah satu pabrik mobilnya di Jerman menjadi pusat produksi sistem pertahanan rudal Israel.

Menurut laporan Financial Times, pabrikan mobil tersebut telah mengadakan pembicaraan dengan Rafael Advanced Defense Systems Israel mengenai pengalihan fungsi pabrik Osnabrück, dari produksi kendaraan menjadi pembuatan komponen untuk sistem Iron Dome Israel.

Langkah ini menggarisbawahi tekanan yang semakin besar pada sektor otomotif Jerman, yang berjuang untuk bersaing dengan produsen kendaraan listrik China.

Rencana ini juga menjadi ironi jika melihat sejarah Volkswagen, yang selama Perang Dunia Kedua menghentikan produksi mobil dan beralih ke pembuatan senjata untuk Nazi Jerman.

Proposal ini menunjukkan pergeseran yang lebih luas, karena sebagian industri Jerman semakin mendekati produksi pertahanan dengan dukungan dari Berlin.

Berdasarkan rencana tersebut, pabrik itu akan memproduksi komponen utama Iron Dome, termasuk platform peluncuran, unit daya, dan kendaraan berat yang digunakan untuk mengangkut sistem rudal. Produksi dapat dimulai dalam waktu 12 hingga 18 bulan dengan investasi baru yang terbatas.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/337/3210670//pemerintah-nNaj_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/18/3210666//idf_mengibarkan_bendera_di_samping_markas_unifil_di_lebanon-Md1v_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/337/3210618//tni-tZqJ_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/04/337/3210546//pasukan_perdamaian_un-XjEA_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/337/3210406//iran-5xKN_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/337/3210367//tni-zYMJ_large.jpg
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement