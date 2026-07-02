Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mazda Siap Luncurkan Mobil Listrik Baru di Indonesia, Intip Bocorannya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 02 Juli 2026 |15:34 WIB
Mazda Siap Luncurkan Mobil Listrik Baru di Indonesia, Intip Bocorannya
Mazda Siap Luncurkan Mobil Listrik Baru di Indonesia, Intip Bocorannya (Car News China)
A
A
A

JAKARTA - Mobil listrik terbaru Mazda bakal meluncur di Indonesia. Model itu kabarnya akan meluncur dalam waktu dekat. 

1. Mobil Listrik Baru Mazda

Kepastian itu sebagaimana diungkap Chief Operating Officer (COO) PT Eurokars Motor Indonesia sekaligus Presiden Direktur Mazda Indonesia, Ricky Thio. Model yang akan dibawa ke Indonesia diduga kuat Mazda EZ-6. Ini adalah sedan listrik yang diproduksi melalui kolaborasi antara Mazda dengan Changan di China. 

Ricky menjelaskan, saat ini Mazda di Indonesia telah memasarkan model plug in hybrid (PHEV). Model tersebut adalah Mazda CX-80. 

Kehadiran model battery electric vehicle (BEV) akan menambah lini kendaraan elektrifikasi Mazda di Indonesia. Sebelumnya, Mazda telah memasarkan mobil listrik MX-30. 

"Kita akan membawa kita punya EV, yang dirakit Changan, memang kita akan segera masukkan yang itu (Mazda EZ-6),” ujar Ricky di Jawa Barat, Rabu (1/7/2026).

Mazda EZ 6 (Carscoops)
Mazda EZ 6 (Carscoops)

Di sisi lain, pada laman Mazda Indonesia, terdapat model baru yang akan dipasarkan. Model tersebut adalah kendaraan elektrifikasi, dengan keterangan coming soon. 

Dengan pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 digelar mulai akhir Juli nanti, bukan tak mungkin Mazda akan memperkenalkan atau meluncurkannya pada pameran tersebut. Pasalnya, sejumlah merek memanfaatkan momen GIIAS untuk memperkenalkan atau meluncurkan model terbaru mereka kepada publik. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/15/3211500/mazda_training_centre_pik_2-Z1Ig_large.jpg
Indonesia Jadi Pasar Penting, Mazda Resmikan Training Centre di PIK 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/15/3190430/mazda-i6mU_large.jpg
Mazda Sebut Pasar Otomotif Tahun Depan Bisa Lebih Baik, Ini Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/15/3190264/mazda_cx_80-xZ9O_large.jpg
Mazda Beberkan Dinamika Pasar Otomotif pada Akhir Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/15/3175650/mazda_cx_80-r2KD_large.jpg
Penjualannya Naik, Mobil PHEV Dinilai Cocok untuk Pasar Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/15/3175252/mazda-t5zb_large.jpeg
Pasar Lesu, Mazda Revisi Target Penjualan Jadi Cuma 3.500 Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/15/3174971/mazda-oTAq_large.jpg
Pabrik Mazda di Jabar Mulai Beroperasi Tahun Depan
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement