Mazda Siap Luncurkan Mobil Listrik Baru di Indonesia, Intip Bocorannya

Mazda Siap Luncurkan Mobil Listrik Baru di Indonesia, Intip Bocorannya (Car News China)

JAKARTA - Mobil listrik terbaru Mazda bakal meluncur di Indonesia. Model itu kabarnya akan meluncur dalam waktu dekat.

1. Mobil Listrik Baru Mazda

Kepastian itu sebagaimana diungkap Chief Operating Officer (COO) PT Eurokars Motor Indonesia sekaligus Presiden Direktur Mazda Indonesia, Ricky Thio. Model yang akan dibawa ke Indonesia diduga kuat Mazda EZ-6. Ini adalah sedan listrik yang diproduksi melalui kolaborasi antara Mazda dengan Changan di China.

Ricky menjelaskan, saat ini Mazda di Indonesia telah memasarkan model plug in hybrid (PHEV). Model tersebut adalah Mazda CX-80.

Kehadiran model battery electric vehicle (BEV) akan menambah lini kendaraan elektrifikasi Mazda di Indonesia. Sebelumnya, Mazda telah memasarkan mobil listrik MX-30.

"Kita akan membawa kita punya EV, yang dirakit Changan, memang kita akan segera masukkan yang itu (Mazda EZ-6),” ujar Ricky di Jawa Barat, Rabu (1/7/2026).

Mazda EZ 6 (Carscoops)

Di sisi lain, pada laman Mazda Indonesia, terdapat model baru yang akan dipasarkan. Model tersebut adalah kendaraan elektrifikasi, dengan keterangan coming soon.

Dengan pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 digelar mulai akhir Juli nanti, bukan tak mungkin Mazda akan memperkenalkan atau meluncurkannya pada pameran tersebut. Pasalnya, sejumlah merek memanfaatkan momen GIIAS untuk memperkenalkan atau meluncurkan model terbaru mereka kepada publik.