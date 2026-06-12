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HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Ramaikan PRJ 2026, Zeneos Starize Baru Meluncur

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 12 Juni 2026 |20:30 WIB
Ramaikan PRJ 2026, Zeneos Starize Baru Meluncur
Ramaikan PRJ 2026, Zeneos Starize Baru Meluncur (Ist)
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JAKARTA - Pekan Raya Jakarta (PRJ) atau Jakarta Fair 2026 diramaikan berbagai hiburan, musik, hingga kuliner. Pameran yang digelr di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada 11 Juni hingga 12 Juli 2026 ini juga diramaikan industri otomotif. 

Ban mobil dan motor ikut meramaikan acara tahunan tersebut. Pada acara ini, Gajah Tunggal juga meluncurkan model baru. Gajah Tunggal meluncurkan ban inovatif Zeneos Starize dalam pilihan ukuran baru (13 dan 14 inci) yang dirancang untuk sepeda motor konvensional. 

Ban terbaru dari Zeneos ini dirancang untuk memberikan kekuatan, efisiensi, dan keandalan penuh. Zeneos Starize memiliki pola tapak unik yang diciptakan sebagai perpanjangan dari ekspresi personal dan gaya.

Selain itu, Giti menampilkan ban premium berperforma tinggi seperti GitiSport e.GTR2 Pro yang memecahkan rekor kecepatan 496,2 km/jam. 

Model lainnya yang dihadirkan di PRJ 2026 adalah GitiSynergy H2 dengan efisiensi dan kenyamanan optimal, serta GitiCompete GTR1 yang dirancang untuk kebutuhan kompetisi dan performa sirkuit yang agresif. 

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Topik Artikel :
Jakarta Fair PRJ Ban Motor ban
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