SUV 7 Seater, Destinator Dibekali Beragam Ruang Penyimpanan

JAKARTA - Mitsubishi Destinator menjadi andalan baru bagi produsen otomotif asal Jepang tersebut untuk mendulang penjualan. Sebagai midsize SUV 7 seater, Destinator menyasar kalangan keluarga.

Diketahui, Destinator menjadi model teranyar Mitsubishi di Indonesia sejak meluncur pada 17 Juli 2025. Mitsubishi Destinator diproduksi di pabrik perakitan Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia yang berlokasi di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Mobil ini dikembangkan untuk pasar ASEAN termasuk Vietnam, Filipina, serta untuk Kawasan Asia Selatan, Amerika Latin, Timur Tengah, dan Afrika.

Destinator diperkenalkan dalam tiga varian untuk pasar Indonesia. Ketiga varian itu adalah Ultimate, Exceed, dan GLS. Adapun varian Ultimate memiliki opsi tambahan dengan fitur premium berupa penyematan Dynamic Sound Yamaha Premium, power tailgate, dan electric seat adjuster.

Destinator dilengkapi sistem bantuan pengemudi Mitsubishi Motors Safety Sensing. Sistem ini memberikan tingkat keselamatan preventif melalui Adaptive Cruise Control (ACC), Forward Collision Mitigation System (FCM), Blind Spot Warning (BSW), Rear Cross Traffic Alert (RCTA), Automatic High Beam (AHB), Leading Car Departure Notification (LCDN), dan Multi Around Monitor.

Selain itu, model ini dibekali 6 SRS airbag.

Untuk dapur pacunya, Destinator menggendong mesin turbo 1,5 liternya, yang dipadukan dengan Continuously Variable Transmission (CVT). Mitsubishi Motors juga memadukan teknologi all-wheel control termasuk Active Yaw Control (AYC).

Di sisi lain, sebagai SUV keluarga, Mitsubishi Destinator menyiapkan kemudahan akses ke ruang penyimpanan atau storage kabin. Hal ini lantaran aspek fungsionalitas ruang penyimpanan menjadi hal penting yang dipertimbangkan bagi SUV keluarga.

Ada sejumlah lokasi storage kabin di Destinator. Berikut ulasannya:



1. Konsol Bagian Tengah dengan Cup Holder dan Kompartemen

Desain konsol tengah yang ergonomis dilengkapi cup holder dan penyimpanan praktis.



2. Kompartemen Samping

Kompartemen di bagian pintu memberikan ruang ekstra untuk botol, gadget, atau barang kecil lainnya.



3. Kompartemen di Bawah Kursi Penumpang Depan

Penumpang dapat menyimpan lebih banyak barang berukuran kecil hingga sedang sesuai dengan kebutuhan.



4. Glove Box

Kompartemen untuk menyimpan barang secara terorganisir dan lebih mudah untuk dijangkau.



5. Arm Rest dengan Cup Holder di Baris Kedua

Penumpang dapat menaruh minuman serta menyandarkan tangan di baris kedua kabin.