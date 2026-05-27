HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Vespa Edisi 80 Tahun Meluncur di Indonesia, Segini Harganya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 27 Mei 2026 |18:33 WIB
Vespa Edisi 80 Tahun Meluncur di Indonesia, Segini Harganya (Dok Piaggio Indonesia)
JAKARTA - Vespa edisi khusus perayaan 80 tahun debut di Indonesia. Ada 3 model khusus 80th anniversary tersebut. 

Ketiga model tersebut adalah Vespa Primavera 80th Anniversary, Vespa Sprint 80th Anniversary, serta Vespa GTS 250 80th Anniversary. 

PR & Communications Manager PT Piaggio Indonesia, Ayu Hapsari,  mengatakan Vespa memiliki kedekatan personal dengan para penggunanya. 

"Melalui PIM 2 Mall Exhibition, kami menghadirkan ruang yang memungkinkan pengunjung merasakan karakter Vespa secara lebih dekat, mulai dari desainnya yang ikonik, gaya yang tak lekang oleh waktu, hingga pengalaman berkendara yang tetap relevan dengan gaya hidup urban saat ini," ujar Ayu, dikutip Kamis (27/5/2026). 

Ia menjelaskan, pameran ini tidak hanya menjadi bagian dari perayaan 80 tahun Vespa, tetapi juga menghadirkan seri edisi terbatas. 

Vespa edisi khusus 80th tersebut hadir dalam balutan warna pastel green. Model edisi ini juga dilengkapi livery khusus. Ini menjadi representasi perjalanan Vespa sejak 1946. Ada emblem logo khusus Vespa 80 pada model tersebut. 

Ketiga model tersebut tersedia daengan stok terbatas. Khusus untuk Vespa Primavera, baru mulai tersedia pada Juni 2026. 

