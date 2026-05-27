Harga BBM Naik, Berikut 5 Tips Mengemudi Pajero Sport agar Tetap Irit

JAKARTA - Harga bahan bakar minyak (BBM) diesel naik belakangan ini menjadi Rp20 ribuan per liter. Dengan naiknya harga BBM ini, pengendara patut memperhatikan gaya mengemudinya sehingga bisa mengirit konsumsi BBM.

Di tengah naiknya harga BBM, pengemudi perlu memperhatikan gaya mengemudi saat menyetir mobil diesel seperti Mitsubishi Pajero Sport. Model ini dibekali mesin diesel 4N15 2.4L MIVEC Turbocharger. Mesin ini hadir dengan pembaruan dari generasi sebelumnya.

Mesin ini memiliki kubikasi 2.442 cc dengan turbo intercooler diesel Euro 4 dan konfigurasi 4-silinder. Tenaga yang dihasilkan mencapai 181 PS dengan torsi puncak 430 Nm. Ini memberikan akselerasi yang kuat dan responsif, ideal untuk medan off-road dan perjalanan jarak jauh.

Sementara itu, varian Exceed dan GLX menggunakan mesin berkode 4D56. Mesin ini memiliki kapasitas 2.477 cc dengan turbo intercooler diesel euro 4, juga berkonfigurasi 4-silinder. Tenaga yang dihasilkan adalah 136 PS dengan torsi maksimal 324 Nm. Mesin ini dirancang untuk memberikan keseimbangan antara performa dan efisiensi bahan bakar, cocok untuk penggunaan sehari-hari.

Selain itu, mesin ini dibekali sejumlah teknologi yang berkontribusi langsung terhadap efisiensi bahan bakar. Hal ini seperti teknologi bukaan katup mesin MIVEC yang optimal, aplikasi Variable Geometry Turbocharger (VGT) anti lemot, material mesin aluminium yang ringan, sistem injeksi solar common rail bertekanan tinggi, serta transmisi otomatis 8-percepatan yang menjaga putaran mesin tetap rendah.

“Kami berfokus pada pemberian nilai jangka panjang kepada konsumen melalui efisiensi kendaraan, durability mesin, serta biaya perawatan yang terkontrol. Selain itu, kami juga terus memperkuat layanan purna jual melalui jaringan bengkel resmi dan ketersediaan suku cadang yang terjamin. Kami memberikan edukasi kepada konsumen mengenai cara penggunaan kendaraan yang lebih efisien agar biaya operasional dapat lebih terjaga,” kata President Director PT MMKSI, Atsushi Kurita, dikutip Kamis (27/5/2026).

Tips Mengemudi

Secara desain, mesin ini sudah disetel untuk efisien. Tapi, teknologi tersebut bekerja optimal hanya jika didukung penggunaan yang tepat. Berikut beberapa kebiasaan yang sering dianggap sepele, tapi sangat menentukan konsumsi BBM: