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Nissan Navara Pro-4 X Dibanderol Nyaris Rp700 Juta, Intip Spesifikasinya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 06 Agustus 2026 |13:56 WIB
Nissan Navara Pro-4 X Dibanderol Nyaris Rp700 Juta, Intip Spesifikasinya
Nissan Navara Pro-4 X Dibanderol Nyaris Rp700 Juta, Intip Spesifikasinya
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TANGERANG - Nissan Navara Pro-4X hadir di pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di ICE BSD Tangerang, pada 30 Juli hingga 9 Agustus. Varian tertinggi dari Nissan Navara tersebut dibanderol Rp695 juta dengan status on the road (OTR) Jakarta. 

Head of Sales and Product Planning PT Nissan Motor Distributor Indonesia, Bima Aristantyo mengatakan, Nissan Navara di Indonesia dikenal sebagai double cabin.

“Navara diposisikan sebagai pilihan bagi pengguna yang membutuhkan kendaraan multi fungsi dan off-road. Kehadiran Navara di Indonesia sebenarnya untuk memberikan opsi kendaraan bagi mereka yang memiliki kebutuhan pribadi seperti hobby atau kegiatan outdoor maupun kebutuhan komersial seperti pertambangan, perkebunan, konstruksi,” ujar Bima di arena GIIAS 2026, Kamis (6/8/2026). 

Model yang ditampilkan pada GIIAS 2026 merupakan Nissan Navara Pro-4X. Ini merupakan varian tertinggi dari model tersebut. 

Nissan Navara dibekali mesin 2.5L Turbo Diesel. Mesin itu mampu memuntahkan  tenaga hingga 190 PS serta torsi puncak 450 Nm. 

Nissan Navara Pro-4X dibekali transmisi otomatis 7-percepatan dengan mode manual, Electronic Shift-on-the-Fly 4WD, serta Rear Differential Lock yang membantu meningkatkan traksi saat melintasi medan off-road.

Pada bagian kabin, Navara Pro-4X juga dilengkapi layar infotainment 8 inci yang telah mendukung Apple CarPlay dan Android Auto. Selain itu, pada bagian kabin dilengkapi Zero Gravity Seats, jok berlapis synthetic leather, armrest belakang dengan cup holder, serta acoustic glass.

Dari sisi eksteriornya, Navara Pro-4X memiliki grille berukuran besar, Quad-LED Headlamps, serta desain eksterior yang memperkuat identitas kendaraan petualang.

Pada aspek keselamatan, Nissan Navara PRO-4X dibekali Nissan 360° Safety Shield yang menghadirkan berbagai teknologi bantuan berkendara seperti Intelligent Around View Monitor, Blind Spot Warning, Lane Departure Warning, Cruise Control, Hill Start Assist, dan Hill Descent Control.

 

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