DFSK E5 Plus Diperkenalkan di Indonesia, Jarak Tempuh hingga 1.400 Km

DFSK E5 Plus Diperkenalkan di Indonesia, Jarak Tempuh hingga 1.400 Km (Okezone/Erha A Ramadhoni)

JAKARTA - PT Sokonindo Automobile, perusahaan yang menaungi merek DFSK di Indonesia, membuka pre-booking untuk mobil baru DFSK E5 Plus. Mobil plug in hybrid electric vehicle (PHEV) diklaim memiliki jarak tempuh hingga 1.400 km.

1. DFSK E5 Plus

COO PT Sokonindo Automobile, Franz Wang, mengatakan tahun ini menjadi momentum penting bagi DFSK.

"Di tengah perayaan lebih dari 20 tahun perjalanan global, kami terus memperkuat pemahaman terhadap kebutuhan konsumen melalui riset pasar yang mendalam di berbagai segmen. Insight tersebut menjadi landasan kami dalam menghadirkan produk dan layanan yang semakin relevan dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan konsumen,” ujar Franz di Jakarta, Selasa (23/6/2026).

DFSK E5 Plus merupakan model PHEV pertama brand tersebut di Indonesia. SUV midsize 6 penumpang hadir dengan konfigurasi captain seat.

DFSK E5 Plus menawarkan jarak tempuh gabungan hingga 1.400 km berdasarkan standar NEDC. Kemampuan berkendara murni listrik hingga jarak 140 km.

DFSK E5 Plus (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Sementara itu, Direktur Sales Center PT Sokonindo Automobile, Cing Hok Rifin, mengatakan, DFSK E5 Plus hadir sebagai wujud evolusi produk yang mengedepankan efisiensi, kenyamanan, dan teknologi.

"Dengan dukungan Smart Power System DE-i serta baterai PHEV berkapasitas tinggi, model ini menghadirkan efisiensi optimal sekaligus menjaga performa dan kenyamanan berkendara di berbagai kondisi,” ujar Cing Hok Rifin.