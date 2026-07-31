Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

iCar V27 Dibekali Teknologi REEV, Mesin Bensin Jadi Genset

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 31 Juli 2026 |14:53 WIB
iCar V27 Dibekali Teknologi REEV, Mesin Bensin Jadi Genset
iCar V27 REEV. (Foto: Erha A Ramadhoni/Okezone)
A
A
A

TANGERANG - iCar V27 diperkenalkan pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di ICE BSD Tangerang, pada 30 Juli hingga 9 Agustus. iCar V27 merupakan SUV boxy dengan teknologi REEV (Range-Extended Electric Vehicle).

REEV berbeda dengan hibrida (hybrid) konvensional pada umumnya. Pada mobil REEV, mesin bensin tidak menggerakkan roda secara langsung. Mesin bensin berperan sebagai generator untuk mobil listrik.

Pada iCar V27 REEV, mesin 1.5L Turbo Range Extender berfungsi menghasilkan energi untuk mengisi daya baterai yang kemudian memasok tenaga ke motor listrik. Karena roda tetap digerakkan sepenuhnya oleh motor listrik, karakter berkendara jadi lebih halus dan senyap seperti mobil listrik.

"Pada iCar V27, roda selalu digerakkan motor listrik sehingga pengalaman berkendaranya tetap terasa halus, responsif, dan senyap layaknya kendaraan listrik murni. Sementara itu, mesin range extender bekerja menghasilkan energi ketika dibutuhkan, sehingga pengguna dapat melakukan perjalanan lebih jauh tanpa harus terus-menerus mengkhawatirkan sisa daya baterai," ujar Product Planning Manager iCar Indonesia, Tommy Hermansyah, di arena GIIAS 2026, Kamis (30/7/2026).

Dengan teknologi REEV ini, iCar V27 diklaim mampu menempuh jarak total gabungan lebih dari 1.200 kilometer (CLTC), didukung tangki bahan bakar berkapasitas 60 liter.

Sementara dalam mode listrik murni, iCar V27 dapat menempuh sekitar 200 kilometer (CLTC).

iCar V27 telah mendukung DC Fast Charging yang memungkinkan pengisian daya dari 20 hingga 80 persen dalam waktu sekitar 30 menit.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
REEV GIIAS 2026 ICAR V27 iCar
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/15/3233391//giias-IC5m_large.jpg
3 Tips Beli Mobil Baru di GIIAS 2026, Jangan Lupa Test Drive
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/15/3233335//mercedes_benz-xgOZ_large.jpeg
Mercedes-Benz Bawa 2 Model Baru di GIIAS 2026, Harganya Nyaris Rp10 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/15/3233331//changan-YUOr_large.jpeg
Changan Bawa Seluruh Model di GIIAS 2026, Nevo Q05 Jadi Amunisi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/15/3233329//wuling_aira_ev-Rgxt_large.jpeg
3 Mobil Listrik Baru yang Curi Perhatian di GIIAS 2026, Ada yang Rp100 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/15/3233336//giias_2026_resmi_dibuka_untuk_umum-JNRW_large.jpeg
GIIAS 2026 Resmi Dibuka untuk Umum, Ini Harga Tiket dan Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/30/15/3233289//giias_2025-7aPI_large.jpeg
Rasio Kepemilikan Mobil di RI Baru 19 per 1.000 Penduduk, Menperin Optimis Pasar Terus Tumbuh 
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement