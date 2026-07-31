iCar V27 Dibekali Teknologi REEV, Mesin Bensin Jadi Genset

TANGERANG - iCar V27 diperkenalkan pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di ICE BSD Tangerang, pada 30 Juli hingga 9 Agustus. iCar V27 merupakan SUV boxy dengan teknologi REEV (Range-Extended Electric Vehicle).

REEV berbeda dengan hibrida (hybrid) konvensional pada umumnya. Pada mobil REEV, mesin bensin tidak menggerakkan roda secara langsung. Mesin bensin berperan sebagai generator untuk mobil listrik.

Pada iCar V27 REEV, mesin 1.5L Turbo Range Extender berfungsi menghasilkan energi untuk mengisi daya baterai yang kemudian memasok tenaga ke motor listrik. Karena roda tetap digerakkan sepenuhnya oleh motor listrik, karakter berkendara jadi lebih halus dan senyap seperti mobil listrik.

"Pada iCar V27, roda selalu digerakkan motor listrik sehingga pengalaman berkendaranya tetap terasa halus, responsif, dan senyap layaknya kendaraan listrik murni. Sementara itu, mesin range extender bekerja menghasilkan energi ketika dibutuhkan, sehingga pengguna dapat melakukan perjalanan lebih jauh tanpa harus terus-menerus mengkhawatirkan sisa daya baterai," ujar Product Planning Manager iCar Indonesia, Tommy Hermansyah, di arena GIIAS 2026, Kamis (30/7/2026).

Dengan teknologi REEV ini, iCar V27 diklaim mampu menempuh jarak total gabungan lebih dari 1.200 kilometer (CLTC), didukung tangki bahan bakar berkapasitas 60 liter.

Sementara dalam mode listrik murni, iCar V27 dapat menempuh sekitar 200 kilometer (CLTC).

iCar V27 telah mendukung DC Fast Charging yang memungkinkan pengisian daya dari 20 hingga 80 persen dalam waktu sekitar 30 menit.