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GIIAS Bandung 2026 Jadi Momentum Dongkrak Penjualan Mobil, Ada Diskon Pajak Kendaraan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 10 September 2026 |17:12 WIB
GIIAS Bandung 2026 Jadi Momentum Dongkrak Penjualan Mobil, Ada Diskon Pajak Kendaraan
GIIAS Bandung 2026 Jadi Momentum Dongkrak Penjualan Mobil, Ada Diskon Pajak Kendaraan (Dok)
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BANDUNG - Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Bandung 2026 digelar di Sudirman Grand Ballroom, Bandung pada 9-13 September. Pameran tersebut dinilai dapat mendongkrak penjualan mobil di wilayah Jawa Barat. 

1. GIIAS Bandung 2026

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat, Sumasna, mengapresiasi penyelenggaraan GIIAS Bandung 2026.

“Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengapresiasi hadirnya GIIAS Bandung 2026 sebagai momentum untuk mendorong transaksi dan pertumbuhan industri otomotif di Jawa Barat denagn mencatat pertumbuhan ekonomi 5,73 persen pada Triwulan II 2026, sementara ekspor kendaraan mencapai USD 5,06 miliar atau 21,63 persen dari total ekspor nonmigas Jawa Barat," katanya saat pembukaan GIIAS Bandung 2026, dikutip Kamis (10/9/2026).  

Pihaknya mendukung penyelenggaraan GIIAS Bandung. Pada pameran tahun ini, pihaknya memberikan diskon untuk biaya pokok bea balik nama kendaraan. 

"Untuk mendukung penyelenggaraan GIIAS Bandung, Pemprov Jawa Barat memberikan diskon 10% atas pokok bea balik nama kendaraan bermotor untuk penyerahan pertama serta diskon 10% dari pokok pajak kendaraan bermotor tahunan melalui Kios-K," ujarnya. 

"Insentif ini merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan industri otomotif, sekaligus upaya mendorong aktivitas ekonomi dan transaksi kendaraan bermotor di jawa barat,” kata Sumasna.

Sementara itu, Ketua Harian Sekaligus Ketua Penyelenggara Pameran dan Konferensi Gaikindo, Anton Kumonty, menyoroti rekor pada tahun keempat penyelenggaraannya. 

 

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