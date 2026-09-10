Pasar Ban Mobil Premium Menjanjikan, Hankook Luncurkan Ventus Evo

JAKARTA - Pasar ban pada premium sports car dinilai memiliki prospek cerah dalam beberapa tahun mendatang.

Seiring meningkatnya minat konsumen terhadap kendaraan berperforma tinggi, pasar ultra high performance (UHP) tires di Indonesia diproyeksikan tetap mencatat pertumbuhan positif, dengan CAGR sekitar 5–7% hingga 2035.

1. Ban Generasi Baru

Melihat perkembangan tersebut, Hankook Tire menghadirkan generasi terbaru dari Ventus S1 evo3, yaitu Ventus evo, yang dirancang untuk menjawab kebutuhan pengemudi premium dan berperforma tinggi di Indonesia.

Secara global, teknologi Ventus telah dipercaya lebih dari 30 produsen otomotif, termasuk Porsche, Mercedes-Benz, BMW, dan Audi. Sejak 2005, teknologi ini telah digunakan dalam berbagai ajang motor sport bergengsi.

Presiden Direktur PT Hankook Tire Sales Indonesia, Bartek (Byunghak) Choi, menjelaskan dunia motorsport menjadi ruang pembuktian bagi teknologi ban berperforma tinggi. Ia mengatakan, setiap pengembangan harus mampu menjawab tuntutan grip, kontrol, dan stabilitas dalam kondisi yang sangat ekstrem.

"Melalui Ventus evo, kami menghadirkan teknologi yang telah teruji tersebut ke kendaraan premium, sehingga pengemudi dapat merasakan performa, kontrol, dan rasa percaya diri yang lebih baik dalam penggunaan sehari-hari.” ungkap Bartek (Byunghak) Choi, Kamis (10/9/2026).

DNA performa tersebut kini diterapkan pada Hankook Ventus evo yang diperkenalkan PT Hankook Tire Sales Indonesia sebagai ban ultra-high performance (UHP) untuk kendaraan premium berperforma tinggi. Ventus evo dirancang mampu pengereman dan handling yang optimal di jalan basah maupun kering, sekaligus menawarkan peningkatan jarak tempuh.

Dibandingkan model sebelumnya, Ventus evo diklaim terdapat peningkatan 4 persen dari sisi pengendalian di jalan basah (wet handling).