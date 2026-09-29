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200 Mobil Modifikasi Ramaikan Pameran IMX 2026, Toyota Kijang Rover Jadi Giveaway

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 29 September 2026 |17:30 WIB
200 Mobil Modifikasi Ramaikan Pameran IMX 2026, Toyota Kijang Rover Jadi Giveaway
200 Mobil Modifikasi Ramaikan Pameran IMX 2026, Toyota Kijang Rover Jadi Giveaway (Okezone)
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JAKARTA - Pameran otomotif Indonesia Modification & Lifestyle Expo (IMX) 2026 pada 9–11 Oktober di ICE BSD City. Pameran tersebut menampilkan deretan 200 mobil modifikasi karya builder global dan lokal. Toyota Kijang GH Style garapan Gofar Hilman menjadi supergiveaway pada IMX 2026.

1. IMX 2026

IMX menjadi wadah yang mendorong peningkatan kualitas, kreativitas, dan daya saing para modifikator Tanah Air. IMX 2026 siap menjadi salah satu barometer industri modifikasi di Asia Tenggara. 

“IMX 2026 bukan sekadar pameran otomotif, tetapi panggung pembuktian bahwa karya modifikator Indonesia telah berdiri sejajar sekelas builder dunia," ujar Project Director IMX, Andre Mulyadi, di Jakarta, Selasa (29/9/2026). 

Di tahun kesembilan ini, ia mengatakan, pihaknya menghadirkan para legenda, builder terbaik, brand global, mobil-mobil ikonik, serta kolaborasi internasional. 

"Kalau ingin melihat sejauh apa Indonesia telah melangkah dan ke mana arah budaya dan tren otomotif generasi berikutnya, datanglah ke IMX 2026. Tahun ini bukan hanya untuk dilihat, tapi ini tahun untuk anda semua menjadi bagian dari sejarahnya," tuturnya. 

IMX 2026 mendapatkan dukungan dari pemerintah. Direktur Arsitektur dan Desain Ekonomi Kreatif, Sabar Norma Megawati, menyebut IMX semakin istimewa dengan ditetapkannya subsektor modifikasi otomotif sebagai bagian dari Rindekraf. 

"Pameran ini merupakan babak baru dari industri modifikasi dengan skala dan semangat yang semakin besar. IMX juga menjadi ruang bagi pelaku industri membangun jejaring kemitraan serta membuka akses pasar di dalam dan juga luar negeri,” ucap Sabar Norma Megawati. 

Pada penyelenggaraan ke-9 ini, IMX 2026 menghadirkan legenda otomotif dari kancah internasional, seperti Three JDM Legends, yaitu Drift King Keiichi Tsuchiya, Nobuteru Taniguchi, dan Max Orido; World-Renowned Builders & Tuners, yaitu Kei Miura (Pandem Japan), Hironao Yokomaku (VeilSide), Takahiro Ueno (Vertex), Toshiya Ichiraku (RWB Japan), Takahiro Kataoka (Kuhl Racing), The Big Mike, dan Musa Musartwork; International Female Racers & Drifters: Maaya Orido dan Sara Choi, serta Diecast Industry Leaders & International Influencers Manson Cheung (Hot Wheels Designer), Glen Chou (Mini GT), Fernando Diecast, dan Hao Phu.

 

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