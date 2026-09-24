Buka Pameran Automechanika Jakarta 2026, Wamenperin: Indonesia Jadi Basis Produksi

Buka Pameran Automechanika Jakarta 2026, Wamenperin: Indonesia Jadi Basis Produksi (Okezone/Erha A Ramadhoni)

JAKARTA - Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin), Faisol Riza, menilai kini Indonesia tidak hanya menjadi pasar dalam industri otomotif. Saat ini, Indonesia telah menjadi basis produksi hingga mitra untuk rantai pasok.

1. Indonesia Jadi Basis Produksi

Hal itu diungkapkan Faisol Riza saat membuka pameran komponen dan aftermarket otomotif, Automechanika Jakarta. Pameran tersebut digelar di NICE PIK 2 Tangerang, pada 24-27 September 2026. Ini adalah kali pertama Automechanika digelar di Indonesia.

"Hal ini menunjukkan industri otomotif global kini memandang Indonesia secara berbeda. Kita tidak lagi menjadi pasar, tetapi juga menjadi basis produksi, mitra rantai pasok dan pusat regional untuk investasi," ujar Faisol, Kamis (24/9/2026).

Automechanika Jakarta 2026 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Faisol memamerkan pencapaian industri otomotif di Indonesia. Produksi kendaraan dalam negeri mencapai 860 ribu unit atau tumbuh 13,4 persen secara tahunan. Hal ini menandakan peran Indonesia sebagai basis produksi kendaraan.

Di sisi lain, Faisol mengatakan, penjualan sepeda motor hingga Agustus 2026 mencapai 4,3 juta unit. Angka itu tumbuh 2,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Pertumbuhan ini terjadi meskipun ada tekanan terhadap daya beli rumah tangga," ucapnya.

"Kemenperin akan terus mendukung industri otomotif nasional dan bekerja sama untuk menguasai teknologi baru untuk meningkatkan industri domestik dan menjadikan Indonesia pemain utama dalam pengembangan industri otomotif," ujar Faisol Riza.