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Ekspor Chery Tembus 7 Juta Unit hingga Agustus 2026, Penjualan NEV Melonjak

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 17 September 2026 |16:31 WIB
Ekspor Chery Tembus 7 Juta Unit hingga Agustus 2026, Penjualan NEV Melonjak
Ekspor Chery Tembus 7 Juta Unit hingga Agustus 2026, Penjualan NEV Melonjak (Dok Chery)
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JAKARTA - Produsen otomotif asal China, Chery Group, mencatat ekspor kumulatif lebih dari 7 juta unit hingga akhir Agustus 2026. Di sisi lain, penjualan kendaraan energi baru (new energy vehicle /NEV) juga naik signifikan pada Agustus 2026. 

1. Ekspor 7 Juta Unit

Sepanjang Januari-Agustus 2026, penjualan Chery Group mencapai 1.914.481 unit. Jumlah itu naik 10,8% secara tahunan. 

Pada periode yang sama, ekspor Chery Group mencapai 1.343.334 unit atau meningkat 68,1%. Volume ekspor selama delapan bulan tersebut setara dengan rata-rata sekitar satu kendaraan setiap 16 detik.

Pada Agustus 2026, Chery Group mengekspor 196.984 kendaraan, meningkat 52,1% secara tahunan. Hingga akhir bulan tersebut, jumlah pengguna kendaraan Chery Group di seluruh dunia telah melampaui 20,44 juta, termasuk lebih dari 7,18 juta pengguna di luar China.

Di pasar Eropa, pada Januari–Juli 2026 Chery mencatatkan  penjualan lebih dari 208 ribu unit di 24 negara. Jumlah itu naik 201% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penjualan kendaraan energi baru di kawasan tersebut melampaui 101.000 unit atau meningkat lebih dari 330%.

2. Penjualan NEV Melonjak

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Topik Artikel :
Ekspor Mobil Otomotif Chery
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