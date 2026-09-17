Mitsubishi Pajero Generasi Terbaru Meluncur, Kapan Masuk ke Indonesia?

Mitsubishi Pajero Generasi Terbaru Meluncur, Kapan Masuk ke Indonesia? (Dok Mitsubishi Motors Corp)

JAKARTA - Mitsubishi Pajero generasi terbaru telah diperkenalkan secara global. Lalu, kapan Mitsubishi Pajero generasi terbaru itu meluncur di Indonesia?

1. Mitsubishi Pajero Baru

PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) buka suara terkait hal ini. Untuk saat ini, MMKSI belum berencana membawa Mitsubishi Pajero generasi baru ke pasar Indonesia pada tahun fiskal berjalan.

"Hingga saat ini belum terdapat rencana untuk menghadirkan All-New Pajero pada tahun fiskal berjalan," kata Director of Sales & Marketing Division PT MMKSI, Irwan Kuncoro, kepada wartawan, dikutip Kamis (17/9/2026).

Meski begitu, pihaknya tetap mempertimbangkan membawa Pajero generasi terbaru ke pasar Indonesia.

"Apabila terdapat perkembangan lebih lanjut mengenai rencana produk kami, kami akan menyampaikannya melalui kanal komunikasi resmi Mitsubishi Motors," ujarnya.

Interior Mitsubishi Pajero generasi terbaru (Dok Mitsubishi Motors Corporation)

Irwan mengatakan, pihaknya menyambut baik antusiasme terhadap Mitsubishi Pajero generasi terbaru itu. "Kami menyambut baik antusiasme yang begitu besar terhadap All-New Pajero sejak diperkenalkan secara global di Jepang," ujarnya.

2. Punya Karakter Beda

Mitsubishi Pajero dan Pajero Sport memiliki karakter berbeda. Mitsubishi Pajero adalah model SUV flagship. Model tersebut terlahir kembali pada awal September tahun ini setelah produksinya sempat disetop pada 2021.

Sementara itu, Pajero Sport bermain di segmen medium SUV.

"Sebagai bagian dari warisan SUV Mitsubishi Motors, All New Pajero dan Pajero Sport sama-sama membawa DNA dan tradisi yang kuat, namun keduanya hadir dengan karakter, positioning, serta peruntukan yang berbeda untuk menjawab kebutuhan pelanggan yang beragam," tuturnya.