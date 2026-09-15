Chery AiMOGA Bikin Robot Keamanan hingga Suster Pintar, Siap Ekspansi ke Eropa

JAKARTA - Perusahaan teknologi yang terafiliasi dengan produsen otomotif Chery yakni AiMOGA Robotics memperkenalkan robot keamanan dan suster. Kedua robot tersebut dirancang untuk mendukung berbagai kebutuhan di bidang keamanan publik dan layanan kesehatan.

Intelligent Security Robot dan Robotic Nurse untuk pertama kalinya diperkenalkan kepada publik pada ajang Innovation for All (IFA) 2026 yang berlangsung di Berlin, Jerman.

IFA merupakan salah satu ajang teknologi terbesar di dunia yang mempertemukan pelaku industri elektronik konsumen, peralatan rumah tangga, dan teknologi masa depan.

Selain Robot Keamanan Cerdas (Intelligent Security Robot) dan Robot Perawat (Robotic Nurse), AiMOGA juga membawa robot humanoid Mornine, serta robot quadruped Argos.

Melalui partisipasinya di IFA 2026, AiMOGA juga menjalin hubungan dengan pelanggan dan mitra industri di Eropa untuk mengeksplorasi peluang kolaborasi dan komersialisasi di kawasan tersebut.

Intelligent Security Robot milik AiMOGA disebut telah digunakan di lebih dari 30 kota di China. Robot keamanan itu digunakan untuk mendukung berbagai tugas nyata, seperti layanan keamanan dan pengaturan ketertiban.

Sementara itu, Robotic Nurse berfokus pada kebutuhan layanan kesehatan. Penerapannya mencakup pengarahan dan konsultasi pasien, bantuan informasi, serta layanan di lingkungan rumah sakit.

Di pasar Eropa, AiMOGA turut menunjukkan kemampuan lokalisasi produknya dengan mengeksplorasi cara robot beradaptasi dengan berbagai bahasa, budaya, dan lingkungan layanan. Robotic Nurse telah menarik minat sejumlah calon mitra di Eropa. Diskusi awal terkait skenario penerapan dan peluang kerja sama di masa mendatang juga telah berlangsung.