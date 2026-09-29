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Kenapa Disebut Motor Bebek? Ini Asal-Usul Lengkapnya

Muhammad Fadhil Mubarok , Jurnalis-Selasa, 29 September 2026 |17:23 WIB
Kenapa Disebut Motor Bebek? Ini Asal-Usul Lengkapnya
Kenapa Disebut Motor Bebek? Ini Asal-Usul Lengkapnya (Ilustrasi/Dok AHM)
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JAKARTA - Kenapa disebut motor bebek? Artikel ini akan membahas penjelasan mengenai asal-usul sebutan motor bebek. 

Istilah motor bebek bukan sekadar julukan, melainkan memiliki sejarah dan ciri desain tersendiri yang membuatnya disebut demikian. Mobilitas yang murah, bobot ringan, serta struktur rangka khas membuat motor bebek digemari berbagai kalangan berkat kepraktisan dan kemudahan penggunaannya.

Sebelum menjadi ikon di Indonesia, desain motor bebek atau underbone sebenarnya telah muncul di Eropa pada 1950-an, dengan sejumlah merek seperti NSU Speed dan Heinkel Perle. Namun, motor bebek modern baru benar-benar populer setelah Honda meluncurkan Super Cub pada 1958. Sejak saat itu, bentuk khas bebek berkembang menjadi bagian penting dari budaya otomotif Asia. 

Sejarah Motor Bebek di Dunia

Dari informasi yang dihimpun Okezone, Selasa (29/9/2026), konsep motor bebek bermula dari moped asal Eropa pada 1950-an, seperti NSU Speed dan Heinkel Perle, yang mengusung rangka sederhana dan mesin berkapasitas kecil. Honda kemudian memperkenalkan Super Cub yang sukses besar di pasaran, sekaligus memperkuat popularitas desain underbone atau rangka tulang bawah yang selanjutnya diadopsi secara luas di Asia. Model ini pun mendominasi pasar motor murah berkat keiritan bahan bakar, kemudahan bermanuver, serta daya tahannya, terutama di negara-negara berkembang.

Asal Usul Nama “Bebek”

Mengutip dari beberapa sumber menyebut nama "motor bebek" muncul karena tampilan motor dari samping menyerupai lekukan tubuh bebek. Pada periode 1980-2000, motor jenis ini juga menggunakan fairing tipis di sisi kiri dan kanan yang menyerupai sayap bebek, sehingga makin memperkuat asosiasi dengan nama tersebut. 

Di negara lain, sebutannya pun berbeda-beda. Di kawasan Barat, motor jenis ini dikenal sebagai underbone. Sementara di Malaysia dan Singapura disebut "Kapcai", yang berasal dari kata Cub dan dialek Kanton bermakna "kecil".

 

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