Penjualan Motor 2025 Naik, FIF Group Raup Laba Rp4,63 triliun

JAKARTA - Penjualan sepeda motor pada 2025 mencapai 6.412.769 unit berdasarkan data Asosiasi Industri Motor Indonesia (AISI). Jumlah tersebut naik 1,25-1,3 persen dibandingkan 2024 sebesar 6.333.310 unit. Naiknya penjualan sepeda motor sepanjang 2025 juga berdampak positif bagi perusahaan pembiayaan.

Perusahaan pembiayaan sepeda motor yang juga anak usaha Astra, Federal International Finance (FIF Group), mencatat laba bersih sebesar Rp4,63 triliun pada tahun buku 2025. Jumlah itu naik 4,92 persen secara year on year (yoy).

Hal ini sebagaimana hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan 2026.

Sementara itu, penyaluran pembiayaan mencapai Rp49,45 triliun. Jumlah itu naik 7,64 persn dibandingkan tahun sebelumnya.

Di sisi kualitas pembiayaan, non-performing finance (NPF) tetap terjaga pada level 0,20 persen.