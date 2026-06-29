Selain Servis, Ketersediaan Suku Cadang Jadi Aspek Penting bagi Konsumen

Selain Servis, Ketersediaan Suku Cadang Jadi Aspek Penting bagi Konsumen (Dok)

JAKARTA - Layanan purnajual menjadi hal penting dalam industri otomotif. Hal ini juga menjadi salah satu pertimbangan bagi konsumen sebelum memutuskan pembelian.

Diler tak cukup hanya menjual unit ke konsumen. Mereka juga harus memastikan layanan purnajual seperti servis motor.

Konsumen juga memperhatikan kesiapan suku cadang. Ini menjadi faktor penting saat pembelian karena stok suku cadang yang mudah didapat akan memudahkan konsumen dalam melakukan kendaraannya.

Pemilik diler TVS Padalarang, Imam Bashori Alwy, menjelaskan terkait hal ini. Seiring meningkatnya kebutuhan pelanggan, kini diler tersebut menghadirkan layanan penjualan sparepart, baik yang bersifat fast moving maupun slow moving.

Imam Bashori Alwy menyampaikan, perubahan ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kepuasan pelanggan.

"Kami melihat adanya kebutuhan yang terus berkembang dari pelanggan, tidak hanya dalam hal pembelian unit dan servis, tetapi juga ketersediaan suku cadang. Oleh karena itu, kami meningkatkan status layanan diler ini agar pelanggan dapat memperoleh solusi yang lebih lengkap dalam satu tempat," ujar Alwy, Senin (29/6/2026).

Seiring peningkatan layanan tersebut, diler yang berlokasi di Jalan Raya Padalarang No 505, Kertamulya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat itu, dilengkapi berbagai standar fasilitas.

Ini termasuk penggunaan special tools serta didukung tenaga mekanik profesional yang telah melalui proses quality control yang ketat dari PT TVS Motor Company Indonesia sebagai pemegang merek resmi.

Country Head of Sales PT TVS Motor Company Indonesia. Alvin Tan, menambahkan pengembangan diler ini sejalan dengan pertumbuhan pasar TVS di wilayah tersebut.